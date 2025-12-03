宏福苑惡火增至159死「最小僅1歲」 遺體化成灰家屬難辨認

香港大埔宏福苑11月26日發生5級大火造成嚴重傷亡。警方今（3）日下午表示，已完成全部7座大廈的搜索工作，最新遇難者人數上升至159人，其中140人已被初步辨認，包括49男、91女，年齡介於1歲至97歲，另有31人仍失聯。

有民眾在宏福苑火災現場前崩潰痛哭。（圖／美聯社）

根據《大公報》與《香港01》等報導，警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢指出，今上午又找到3具遺體，截至當日下午2時，死亡人數升至159人，當中有140具遺體或遺骸由家屬初步確認了身份，剩餘19具遺體或遺骸有待確認。根據醫管局紀錄，較早前的79名傷者中，有42人已出院。現仍有37名人在醫院治療，當中4人情況危殆，9人情況嚴重，剩下24人情況穩定。

根據警方公布，罹難者所處樓宇分布為：宏仁閣、宏建閣、宏志閣無人死亡；宏道閣2人死亡；宏盛閣1人死亡；宏新閣3人死亡；宏昌閣70人死亡；宏泰閣82人死亡。另還有一人未確定在哪座大廈出事，但估計在宏昌閣或宏泰閣，警方會繼續跟進。

這場焚燒超過43小時才被撲滅的惡火讓無數個家庭在一夕間破碎，部份遺體被燒至面目全非、甚至化為灰燼，令家屬難以辨認，難以料理後事。

有不具名的住戶家屬透露，他的父親命喪單位房間，事後在社區會堂的失聯辨認處獲提供從單位檢獲的骸骨照片，但由於未有完整遺體，不能只憑身處的位置，確認屬於其父。該家屬表示，工作人員未能交代可否驗DNA確認身份、相關的流程和所需時間，令家屬只能無了期等待。

他敦促政府交代遺體確認的處理流程和時間線，「至少我有心理準備」，否則待他「修復好傷口」時，才獲告知安排DNA配對，無疑會造成二次傷害。

