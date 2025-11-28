宏福苑惡火奪128命！全港「降半旗3天」哀悼

香港新界大埔宏福苑26號發生嚴重火警，這起惡火至少造成128人罹難，無數家庭一夕之間失去避風港。對此香港政府也宣布29日至12月1日，全港降半旗哀悼，政府主要官員也取消非必要的公開活動。

香港政府宣布29日起，3天全港降半旗哀悼。圖／AP Direct

根據香港政府公告，行政長官李家超明（29）日上午8時將與主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀三分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的民眾。

香港政府指出，在哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。

另外綜合外媒報導，香港廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污，成立專案小組，並展開全面調查，28日在多區先後拘捕8名人士（7男1女），8人身分分別是宏福苑大維修工程的顧問公司2名董事、2名負責監督有關工程的項目經理、3名棚架工程包商、1名中間人。

責任編輯／陳俊宇

