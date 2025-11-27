宏福苑惡火奪55命！屯門一大樓也是同承包商 住戶剪棚布測驗：一點就燃

編譯張渝萍／綜合報導

香港大埔「宏福苑」高樓社區五級火，至今已釀至少55死，仍有三棟高樓火勢尚未完全撲滅。這起惡火奪命悲劇肇事原因仍在調查，但香港官方已鎖定承包宏福苑維修工程的「宏業建築工程公司」可能施工疏失，已以涉嫌「誤殺」之名拘捕2名董事與1名工程顧問。

然而，「宏業建築」承包的工程不只宏福苑。根據香港01報導，北角炮台山富澤花園富嘉閣及屯門怡樂花園正進行大維修工程，承辦商同樣是宏業建築工程，讓這些住戶人心惶惶；Threads上也有疑似為怡樂花園住戶拍片，剪下外牆一塊棚網並用火點燃，發現馬上就燒起來。

同樣也是由宏業建築承包維修工程的屯門怡樂花園，住戶隨手剪了一片棚網點火，果然馬上燒起來（圖／翻攝自Threads @hkbackupper）

根據Threads上網友備份的資料，自稱屯門怡樂花園住戶的網友，剪了一小塊屋外同樣也由宏業建築負責施工的「棚網」，並拿起打火機燒，發現「一點就著」。貼文還指出，有網友目擊屯門怡樂花園大樓外的棚網正在拆除。

香港01報導指，目前由宏業建築包下維修工程的案子包括北角炮台山富澤花園富嘉閣，以及屯門怡樂花園正進行大維修工程。北角富嘉閣有居民聞悉此情況表示非常擔心，並批評富嘉閣的工程「安全做得唔OK（不恰當）」，甚至指當初部份業主未了解詳情，工程已經展開。

而怡樂花園則是2024年6月開始進行大維修，造價逾7千萬港元（約2.8億元台幣）。維修工程原定於今年年末完成，但根據目前情況，距離完工還有一大段路。

香港01報導指，今年4月法團曾進行住戶大會，大批住戶質疑工程施工緩慢，手工粗糙。當時「宏業」代表向住戶承諾將於明年農曆新年前（二月）完工。

從讀者提供圖片可見，今日（27日）第二座已拆除部分棚架圍網，大堂及升降機也貼警告工友嚴禁在工地範圍內吸菸的告示。

另外，去年工程公司因外牆工程發通知請住戶拆除受影響的冷氣機。當時有居民向香港01表示，拆冷氣機後，工人曾用塑膠瓦楞板封住窗口；另外，為防廚房及廁所窗戶被噴出的碎石擊破，工人也同樣用塑膠瓦楞板覆蓋窗戶。

雖然今年4月已陸續為業戶將冷氣機裝回原處，但仍有廚房及廁所窗戶被這些塑膠瓦楞板覆蓋。經過大埔宏福苑五級大火，居民既擔心一旦發生火警會惹來危險，也憂慮工程會「爛尾」收場。

