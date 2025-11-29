宏福苑惡火已知128死 港府降半旗哀悼並持續搜救
（中央社香港29日綜合外電報導）香港今天為大埔區宏福苑大火中已知的128名罹難者哀悼，然而由於仍有200人下落不明，罹難人數很可能還會攀升。
當局已就這起香港近80年來最嚴重的火災逮捕11人，並正調查宏福苑翻新工程中可能存在的貪腐及使用不安全物料等問題。
位於鄰近中國大陸邊境大埔區的現場救援行動已於昨天結束，但警方表示，在後續調查中搜索燒毀的建築物時，可能會發現更多遺體。
這場惡火始於26日下午，並迅速吞噬了宏福苑集合住宅8棟32層樓高建築中的7棟。這些大樓當時為進行翻新工程，被竹製鷹架、綠色安全網及發泡膠板（保麗龍板）所包覆。
當局表示，住戶超過4600人的宏福苑，在火災發生當下，警報器並未正常運作。
路透社報導，香港行政長官李家超、其他官員及公務員今天一早均身穿黑衣，在政府總部外默哀3分鐘，現場旗幟也降下半旗。當局也在18個地點設立弔唁冊，供公眾致意。
家屬與悼念者聚集獻花，有些人則面臨辨認救援人員所拍攝罹難者照片的沉痛任務。當局昨天表示，128名罹難者中僅39人已確認身分。
李家超表示，政府將設立一個港幣3億元（約新台幣12億元）的基金來幫助居民，而一些中國最大的上市公司也已承諾捐款。
數以百計志工也已動員齊力幫助受害者，整理並分發從尿布到熱食等各項物資。
印尼領事館表示，罹難者中至少有兩名是來自印尼的家庭幫傭。移民婦女庇護協會「白恩逢之家」（Bethune House）行政總監安東尼（Edwina Antonio）則說，數十名來自菲律賓的幫傭也受困於這場災難，其中19人仍然下落不明。（編譯：李佩珊）1141129
宏福苑大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 1 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 12 分鐘前
香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」
香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
