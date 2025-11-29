宏福苑惡火已知128死 港府降半旗哀悼並持續搜救

（中央社香港29日綜合外電報導）香港今天為大埔區宏福苑大火中已知的128名罹難者哀悼，然而由於仍有200人下落不明，罹難人數很可能還會攀升。

當局已就這起香港近80年來最嚴重的火災逮捕11人，並正調查宏福苑翻新工程中可能存在的貪腐及使用不安全物料等問題。

位於鄰近中國大陸邊境大埔區的現場救援行動已於昨天結束，但警方表示，在後續調查中搜索燒毀的建築物時，可能會發現更多遺體。

這場惡火始於26日下午，並迅速吞噬了宏福苑集合住宅8棟32層樓高建築中的7棟。這些大樓當時為進行翻新工程，被竹製鷹架、綠色安全網及發泡膠板（保麗龍板）所包覆。

廣告 廣告

當局表示，住戶超過4600人的宏福苑，在火災發生當下，警報器並未正常運作。

路透社報導，香港行政長官李家超、其他官員及公務員今天一早均身穿黑衣，在政府總部外默哀3分鐘，現場旗幟也降下半旗。當局也在18個地點設立弔唁冊，供公眾致意。

家屬與悼念者聚集獻花，有些人則面臨辨認救援人員所拍攝罹難者照片的沉痛任務。當局昨天表示，128名罹難者中僅39人已確認身分。

李家超表示，政府將設立一個港幣3億元（約新台幣12億元）的基金來幫助居民，而一些中國最大的上市公司也已承諾捐款。

數以百計志工也已動員齊力幫助受害者，整理並分發從尿布到熱食等各項物資。

印尼領事館表示，罹難者中至少有兩名是來自印尼的家庭幫傭。移民婦女庇護協會「白恩逢之家」（Bethune House）行政總監安東尼（Edwina Antonio）則說，數十名來自菲律賓的幫傭也受困於這場災難，其中19人仍然下落不明。（編譯：李佩珊）1141129