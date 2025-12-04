宏福苑惡火拍照「燦笑比YA」遭捕 YTR身分曝光

香港警務處國家安全處3日以「作出具煽動意圖的作為」罪嫌，逮捕一名26歲陸籍YouTuber陳男。原因是他涉嫌在宏福苑大火現場拍片比YA，更在網路發布仇恨言論。

自己是YouTuber的陳男，3日被以「作出具煽動意圖的作為」罪嫌遭逮捕。（圖／翻攝自threads）

香港宏福苑大火造成159人罹難，目前仍有31人失聯，但卻有網紅趁機在傷口上灑鹽！26歲陳男涉嫌在宏福苑大火現場拍攝影片，以燃燒建築為背景燦笑比YA，事後更在網上發布仇恨言論，稱死難者「罪孽深重」、「這是報應」。

陳男被捕後供稱，自己是YouTuber「Kenny」，同時也是「白卡聯盟」成員。他不僅特意到場拍照錄影，對著鏡頭燦笑、比YA，更在網上發表「不需要同情火災死傷者」等言論，引發香港網友群情激憤。

根據《星島新聞》報導，「白卡聯盟」由多名活躍於網路上的問題網紅組成。該組織成員為了刷流量，經常發表爭議影片，包括寄恐嚇信、蓄意損壞已故歌手黃家駒的墓碑，或襲擊警察或記者等行為。目前陳男的YouTube頻道「Kowloon King」還在，但IG帳號已經無法顯示。

