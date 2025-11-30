宏福苑惡火遺體辨識艱鉅 「白衣特勤隊」採集DNA指紋齊上陣

香港宏福苑大火奪走上百條生命，災難遇害辨認組於30日第二天進入火場搜證，全力比對死者身分。這支專業隊伍從遺體、個人物品到指紋與DNA，無一不仔細搜集，以科學方法進行身分辨識。成立近半世紀的香港災難遇害辨認組，再次肩負起替罹難者與家屬找回尊嚴的艱鉅任務，展現專業精神與人道關懷。

香港警察災難遇害辨認組持續返回宏福苑現場搜索。（圖／港警）

一群身穿白色防護服、頭戴安全帽的香港災難遇害辨認組成員於30日持續前往宏福苑火災現場進行搜索工作。他們不僅要收集罹難者的遺體和個人物品，還需採集指紋、DNA、牙科紀錄及身體特徵等資料，再運用科學方法進行身分比對。

在29日，災難遇害辨認組先搜索了受損程度較輕的A座宏仁閣和B座宏道閣，這兩座建築物中沒有發現遺體。接下來，他們將繼續搜索其餘5座大樓，包括最先起火的宏昌閣，以及受損同樣嚴重的隔壁棟宏泰閣。

香港災難遇害辨認組的成立可追溯至1975年，起因是1972年香港港島寶珊道發生土石流，造成大量死傷者需要處理。當年香港偵緝訓練中心警察游乃強表示，該小組專門處理死者遺物及財務，並盡快確認遇難者的身分。

這支專業隊伍曾經處理過多起重大災難事件，包括1996年香港嘉利大廈大火、2012年香港南丫海難撞船事件，以及2018年的巴士翻車事故。游乃強強調，當發生重大災難時，每名發現自己家庭成員失蹤的家屬都會感到擔心與忐忑。

面對這場奪走上百條生命的無情大火，香港災難遇害辨認組肩負的任務不只是找到遺體、辨識身分，更要替罹難者與家屬守住最後一份尊嚴。他們專業的搜索採證工作，展現了對生命的尊重和對家屬的關懷。

