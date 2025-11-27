宏福苑惡火釀44死62傷、279失蹤！香港回歸後死亡人數最多火災
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗且最嚴重的五級火警，起火地點位於正在維修搭建竹棚的宏昌閣，火勢迅速蔓延至屋苑7座大樓。截至今（27日）晨，已延燒逾16小時，導致至少44人死亡、62人受傷，另有279人失蹤。
消防處副處長陳慶勇指出，宏昌閣為32層高大樓，面積約27米乘21米，火災下午2時51分首次報告，隨後火警從一級迅速升至三級，下午3時34分升為四級，傍晚6時22分升至五級。
事件目前已造成至少44人死亡，另有279人失蹤。消防處透露，有62人受傷送醫，其中45人情況危殆。
現場環境極其惡劣，燃燒的棚架不斷掉落，消防出動767人，使用8條水管及7部雲梯車救援。部分樓層因高溫仍無法進入，消防呼籲被困居民關好門窗、用濕毛巾及膠紙封住縫隙，並報告單位號碼及人數。
此次火災中，37歲殉職消防員何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車前往現場滅火救援，於下午3時30分失去聯絡，後被尋獲時已陷入昏迷，送院搶救後不治。消防處處長楊恩健表示，何偉豪英勇盡職，部門上下對其離世深感痛惜，已向家屬致以慰問。
香港特別行政區行政長官李家超於沙田威爾斯親王醫院召開記者會說明情況。國家主席習近平亦發表聲明慰問，呼籲「全力以赴」減少傷亡。
歷史上，1918年跑馬地馬場大火造成逾600人死亡，為香港最嚴重火災。近年重大火災包括1996年油麻地嘉利大廈火災41死80傷，以及2008年旺角嘉禾大廈火災4死55傷。此次大火是香港回歸後死亡人數最多的火災，也凸顯建築維修安全及緊急應變的重要性。
看更多 CTWANT 文章
泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」
網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場
22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機
其他人也在看
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 24 分鐘前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
最新／香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 大埔11校今停課
即時中心／劉朝陽報導香港大埔世紀大火，經過燃燒10小時之後火勢於今晨受到控制，但仍有零星火種燃燒。今晨6點官方報告，大火已導致44人死亡、58人受傷，其中15人命危，另還有279人失聯。並且此死傷和失聯人數有可能攀升。民視 ・ 2 小時前
發爐！台中土地公廟熊熊大火 「只剩骨架」幸無人傷
台中市 / 綜合報導 台中市北區忠明路一間土地公廟，昨(26)日晚間突發火警，透過畫面可以看到。熊熊火舌不斷從建築物內竄出，濃煙直直往上竄，整間廟被燒到只剩下骨架，還不斷傳出些微的爆炸聲，所幸當時沒有人員在裡面，無人傷亡，消防人員迅速到場撲滅火勢，詳細起火原因有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤
即時中心／高睿鴻報導香港昨（26）晚驚傳罕見大火，位於新界大埔的「宏福苑」大樓，出現17年來首宗「5級大火」，直至現在仍未能完全撲滅；目前已知至少44人死亡、58人輕重傷，其中15人命危、另外還有上百人失蹤，甚至有消防員不敵惡火，於救援時不幸罹難。對此，副總統蕭美琴也迅速發聲，表示她已在新聞看到，香港多棟住宅大樓發生嚴重火災，「畫面讓人震驚與心疼」；她呼籲民眾，共同為香港民眾祈福，願傷亡降到最低、大家平安。民視 ・ 1 小時前
北投人氣冰店「水龜伯」旁驚見大火！「濃煙狂竄」60勇消灌救
台北市北投區的人氣冰店「水龜伯」旁，今（27日）清晨發生公寓大火，居民嚇壞趕緊逃生，警消獲報共出動60人灌救，24名住戶狀況也曝光。中天新聞網 ・ 2 小時前