宏福苑惡火釀44死62傷、279失蹤！香港回歸後死亡人數最多火災

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗且最嚴重的五級火警。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區宏福苑昨（26日）發生香港回歸以來第2宗且最嚴重的五級火警，起火地點位於正在維修搭建竹棚的宏昌閣，火勢迅速蔓延至屋苑7座大樓。截至今（27日）晨，已延燒逾16小時，導致至少44人死亡、62人受傷，另有279人失蹤。

消防處副處長陳慶勇指出，宏昌閣為32層高大樓，面積約27米乘21米，火災下午2時51分首次報告，隨後火警從一級迅速升至三級，下午3時34分升為四級，傍晚6時22分升至五級。

事件目前已造成至少44人死亡，另有279人失蹤。消防處透露，有62人受傷送醫，其中45人情況危殆。

現場環境極其惡劣，燃燒的棚架不斷掉落，消防出動767人，使用8條水管及7部雲梯車救援。部分樓層因高溫仍無法進入，消防呼籲被困居民關好門窗、用濕毛巾及膠紙封住縫隙，並報告單位號碼及人數。

此次火災中，37歲殉職消防員何偉豪入職9年，駐守沙田消防局，負責細搶救車前往現場滅火救援，於下午3時30分失去聯絡，後被尋獲時已陷入昏迷，送院搶救後不治。消防處處長楊恩健表示，何偉豪英勇盡職，部門上下對其離世深感痛惜，已向家屬致以慰問。

香港特別行政區行政長官李家超於沙田威爾斯親王醫院召開記者會說明情況。國家主席習近平亦發表聲明慰問，呼籲「全力以赴」減少傷亡。

歷史上，1918年跑馬地馬場大火造成逾600人死亡，為香港最嚴重火災。近年重大火災包括1996年油麻地嘉利大廈火災41死80傷，以及2008年旺角嘉禾大廈火災4死55傷。此次大火是香港回歸後死亡人數最多的火災，也凸顯建築維修安全及緊急應變的重要性。

