宏福苑惡火！愛寵受困失蹤 飼主急至登記處詢問

香港 / 綜合報導

這次宏福苑大火，7棟建築物全面燃燒，除了造成無數人死雙，還有不少寵物都受困失蹤讓飼主好焦急，擔心自家寶貝缺水缺糧，恐性命垂危，而受影響較輕微的宏志閣，同樣遭到圍封不能進入，但現在飼主可以將住家鑰匙交給消防員，待統計完畢後由消防員統一上樓搜索救援，盡量避免破門，同時也讓飼主早日安心。

手抱心愛寵物，忍不住不斷用手仔細撫摸，臉上滿是失而復得的喜悅，因為她的寶貝寵物龜，終於找回來了。這次宏福苑大火，不只死傷無數人，不少住戶飼養的寵物，也受困失蹤，現場很多飼主，飼主焦急在登記處詢問，希望能早日有自家寶貝的消息。

大火至今已經超過3天，雖然火勢已在28日撲滅，但遲遲沒能找到毛小孩，讓不少飼主擔心到晚上都睡不好，宏福苑住戶龍小姐說：「前天大概在(晚上)10點多11點，就過來這邊等，等到早上4點半。」

26日香港宏福苑社區惡火，7棟建築物全面燃燒，其中宏道閣27樓的歐小姐，養了10多年的寵物龜失蹤，所幸在29日終於尋獲，而宏志閣作為唯一倖免的大樓，卻因為圍封無法進入，22樓的Roy先生也成功找到5貓，但23樓的黃先生養的貓咪小Q，卻始終沒消息，缺水缺糧超過3天恐性命垂危。

黃先生說：「我剛剛去到23樓上去23樓又走回來。沒有，家裡已經沒有牠了，門被破開動物已經不在裡面了，找不到就是找不到擔心，打算問一下動物保護協會，看接下來怎麼處理。」

華視新聞記者甘媄心說：「不少飼主很擔心寵物的現況，就在社區附近，有像是這樣堆得像小山高的寵物籠，這些通通都是善心人士所捐贈，要確保寵物在獲救的第一時間，就有地方可以安置。」

而不只有寵物籠可以安置，根據愛護動物協會消息，宏志閣的飼主們，現在還可以將鑰匙交給消防員，待統計完畢後上樓救援，盡量避免破門，也盼望能早日找回飼主的心肝寶貝。

