宏福苑惡火！歌神張學友發單曲獻災民 被揪出「多年前錄製」

用音樂撫慰宏福苑災民，歌神張學友發行單曲。資料照片



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，目前死亡人數159人，警方陸續安排遺屬接受DNA採集，以確定遺體身分，更有多人仍失聯，恐怕也已命喪火窟。香港演藝圈也陸續採取行動，除了捐款、義買等，也有以音樂撫慰災民。歌神張學友昨天（12／10）終於首度針對宏福苑大火發聲，並且公布新單曲《陽光普照》，希望用音樂安慰災民。

根據香港媒體報導，張學友推出《陽光普照》單曲，也在文案稱歌曲是為大埔宏福苑火災而推出，形容除了捐款外，感到「甚麼都幫不上忙」，對此有巨大的無力感，希望藉音樂帶來一點能量，結尾表示「香港人，加油！」

不過知情網友透露，《陽光普照》是一首早就錄製好的歌曲，也就是倉底貨，多年前已經錄製完成，但一直未正式發行。《陽光普照》歌詞以「明白你暫時有些虛弱」開首，歌詞包括「光線」、「黑暗」等類似意象，副歌出現「遠處總有光線為你照耀」、「哪有一片黑暗過不了」、「明日過後，一哭一笑，還是會被光線普照」等自我勉勵的字句。

