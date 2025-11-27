宏福苑惡火「為何燒這麼快？」 專家曝關鍵1物：省錢釀禍

香港大埔宏福苑昨（26日）發生嚴重大火，8棟高樓中有7棟全面燃燒，截至今上午8時，至少44人死亡、279人失蹤，香港執業安全師學會會長李光昇認為，大樓外的防護網可能沒有使用能延緩燃燒的「阻燃」材質，若用阻燃防護網即使被引燃，也會在幾秒內自行熄滅，但價格卻高出一般防護網1倍，嘆不少工地為了省成本而使用一般防護網。

宏福苑屋齡42年，共有8棟樓、1984戶，火警發生前，大樓正進行外牆維修，搭設棚架，26日下午3時，有民眾目擊其中一棟大樓外圍棚架開始起火，火勢一路往上竄燒，在強風助長下迅速失控。

一位香港人在社群平台Threads上分析火勢延燒迅速原因，她指出，一般來說大樓施工不會一次全部搭棚，會採隔棟或間隔兩棟的作法，但這次8座大樓全同時搭棚，可能是火勢加速的原因之一。此外，居民在事發前已多次投訴工程使用的防護網材質不合格，若是使用合格的防護網，應不至於快速燃燒。另有網友貼出合格的防護網影片，只見打火機點燃後，火苗僅小幅延燒，幾秒內便自行熄滅。

《香港01》報導，由安全行業人員所組成的「香港執業安全師學會」，會長李光昇表示，起火原因可能和工地堆放大量雜物、以及施工所產生的火花有關。由於不少住戶開著窗，火舌沿著外牆防護網一路往上蔓延，進入住家後引燃家具、衣物，導致火勢加速擴大。

李光昇指出，阻燃功能的防護網即使被引燃，也會在幾秒內自行熄滅，但從網路流傳的影片與照片來看，宏福苑使用的防護網並未採用阻燃材質，阻燃防護網價格比一般防護網價格高出一倍，許多工地為了節省成本，會改用普通防護網，甚至還有人用漁網當防護網。

