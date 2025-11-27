宏福苑惡火！37歲消防員何偉豪殉職 同袍「記着英雄樣子」哀悼：落更喇

大陸中心／林昱孜報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火警，火勢延燒多棟，釀重大傷亡。（圖／AP授權）

香港大埔宏福苑26日發生重大火災，熊熊烈焰沿著棚架與外牆高速蔓延，7棟樓全面燃燒，火場宛如末日景象。截至目前已有44人罹難，其中1人為殉職消防員何偉豪（37歲），IG照片擺滿愛妻深情告白「Love u」，不幸在火場中喪命，同袍悲痛發文：「落更喇！（收工了）」。

何偉豪在香港大火中殉職。(圖/翻攝IG)

港媒報導，26日下午3時何偉豪被派遣支援滅火行動。進入火場後不到30分鐘，指揮中心即失去與他的聯繫，消防處隨即啟動緊急搜救程序。下午4時1分，同僚於大樓電梯對開空地發現他倒地，明顯受高溫灼傷，何偉豪被救出送醫，因傷勢過重，於下午4時45分宣告不治。

廣告 廣告

何偉豪殉職，同袍悲痛PO網哀悼：落更喇。(圖/翻攝IG)

香港消防處指出，何偉豪入職消防已有9年，加入消防前曾任職警隊機場特警，以體能優異、作風勇敢聞名，在警界綽號「大隻豪」。噩耗傳出後，昔日同袍PO文致哀，「請好好記着英雄的樣子，我們不會忘記你的。落更喇（收工了），好好休息bro」。



更多三立新聞網報導

分隊長拉老鼠會疑吸金！被害人200萬退休金被騙光 台南消防局火速拔官

人行道畫停車格自豪比讚⋯Cheap開噴：活在同一宇宙？藍議員回應了

台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

九龍太子宮神明失蹤！600萬「卯兔星君」落難 流浪12天警竊賊家找到了

