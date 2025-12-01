宏福苑惡火100失聯「無法追蹤」！ 持續搜尋40多人下落

香港這起大火目前港府已完成其中6棟大樓的初步勘查，發現有部分房屋內部受損嚴重，不排除有重建可能。（圖／東森新聞）





港府已完成宏福苑大火其中6棟大樓的初步勘查，發現有部分房屋內部受損嚴重，不排除有重建可能，目前仍有40多人是失聯中，會再持續連繫尋找。

由香港警方公布的宏福苑大樓內部照片，可以看到屋內積水牆壁燒毀嚴重，家中雜物都燒成灰燼，不過跟民眾提供的內部照，比起來似乎已經經過初步清理，目前港府動員大量人力入場鑑識勘查，針對每一棟大樓結構個別評估不排除有重建可能。

香港房屋署副署長梁洪偉：「全部的大樓整體結構沒有即時危險，但少量單位因為大火關係損毀比較嚴重。」

現階段8棟大樓已經初步勘查完其中6棟，針對唯一沒有被波及的宏志閣，許多住戶希望可返家拿貴重物品，但整個宏福苑社區受損情況，比外界想的還要嚴重短時間還是有安全疑慮。

香港警務處新界指揮官林敏嫻：「其實外部環境情況非常惡劣，有物品在高空搖搖欲墜。」

至於外界關注還有上百人失聯，港警最新公布已經聯繫上159人平安無虞，但約有100個個案無法持續跟進調查，目前約40多人會在繼續尋找，無法跟進主要是因為報案資料零碎，甚至並非住在宏福苑沒有確切地址等原因導致線索中斷。

同時間香港國安局動作也沒停下，30號晚間逮捕前議員張錦雄及一名李姓的物資志工，指控他們涉嫌藉由火災意圖煽動憎恨政府，疑似因為民主派的張錦雄曾在臉書分享，火警調查聯署發起人關靖豐遭逮訊息，在調查火警的同時港府也收緊掌控民眾輿論，不讓人民心中怒火有機會延燒。

