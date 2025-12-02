宏福苑惡火151死！71歲工人回火場成最後身影

其中一名71歲工地工人，明明已成功逃出火場，卻為了幫忙滅火再度折返，最終不幸罹難。（圖／Threads@striking_biking授權提供）





香港宏福苑大火造成的死亡人數持續攀升，目前統計151人死亡，超過30人失聯。隨著警方進入最早起火的宏昌閣搜索，死亡人數恐怕還會再增加。更多現場影像陸續曝光，其中一名71歲工地工人，明明已成功逃出火場，卻為了幫忙滅火再度折返，最終不幸罹難。

一名倖存的菲律賓籍家庭幫傭回憶事發當下，一邊抱著嬰兒逃生，一邊開直播呼救，希望能提醒住在同社區的外籍朋友注意。她說自己從23樓一路跑下來，只能不停祈求上天保佑，所幸她和寶寶最後都平安脫困。

廣告 廣告

在 Threads 查看

許多大火現場影像曝光後，也讓外界看到平凡人展現出的勇氣。一名身穿酒紅上衣的男子，從大樓內成功逃出，卻因擔心同伴未及逃生再度折返，還試圖滅火。

這名71歲的賴姓工人最終不幸命喪火場。疑似拍攝於宏建閣內部的監視器畫面也流出，住戶發現失火後試圖按下消防警鈴，卻無法啟動，只能摸黑拿著手電筒走入逃生梯。

警方持續在火場中清理與搜索，不排除仍有罹難者尚未尋獲。由於部分遺體遭嚴重焚毀，官員形容現場滿目瘡痍，甚至有遺體殘缺不全或僅剩灰燼。

相關單位表示，宏昌閣是第一棟起火的大樓，也是最後才撲滅，內部情況極度惡劣。傷亡查詢中心指出，部分失聯者恐怕難以完整找回，但警方承諾將盡力尋找能夠辨識身份的物品，讓家屬至少能確認親友姓名，為摯愛送上最後道別。

更多東森新聞報導

香港大火151死！陳珮騏親人住附近 她急找人

宏福苑惡火增至151死 港府：7處棚網疑劣品混充

宏福苑惡火100失聯「無法追蹤」！ 持續搜尋40多人下落

