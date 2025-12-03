宏福苑惡火7大廈完成搜索！增至159人死亡 6消防裝置承包商被捕

香港宏福苑火警增至159人死亡。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑日前發生5級大火，釀成嚴重傷亡。警方今天（3日）已完成宏福苑7座大廈所有單位的搜索工作，再發現3具遺體，使死亡人數增至159人，其中包括1名殉職消防員，另有31人仍下落不明。此外，香港警方今天再拘捕6名與消防裝置有關的承辦人士，統計有21人遭逮，其中15人涉嫌誤殺。

香港電台報導，香港警務處處長周一鳴表示，目前已有140具遺體完成初步身份辨認，年齡從1歲至97歲不等，主要遇難者集中於宏昌閣及宏泰閣，部分單位仍發現疑似人骨，將交由法醫及政府化驗所檢測，以確認是否屬於人類或動物，並嘗試進行DNA鑑定，同時聯絡至今未確認的報案親屬。

根據最新統計，宏福苑火警已造成159人死亡，其中包括1名殉職消防員，另有31人仍下落不明。周一鳴強調，目前的死亡數字為階段性統計，未來可能隨搜索進展再作調整。由於火災現場仍存在大量倒塌棚架，警方將檢視棚架下是否有遺體，並確保在安全情況下移除灰燼後再展開搜索。

針對仍下落不明的居民，警方指出，部分主力牆僅剩鋼筋，失聯者可能已完全焚燒，最終未必能辨認，但警方會盡力完成搜查工作。房屋署人員亦持續協助，確保進入樓宇搜索的安全。

另一方面，警方同步展開調查行動，已拘捕21名工程相關人士。其中，15人涉嫌誤殺，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司人員；另有6名與消防裝置相關承辦商人士，涉嫌向消防處提供虛假陳述。周一鳴透露，該6人年齡介於44至55歲，其中1人已獲釋，其餘5人仍在扣查。

