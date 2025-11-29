宏福苑慘劇本質是人禍 由治入興引來家毀人亡
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書
截稿時香港大埔宏福苑火災還未徹底撲熄。據追光者報導，死亡人數已上升至75人（編按：火已熄滅，死亡人數已128人），再加上仍在搶救中的垂危傷者，再加上仍然失聯的200多人，這場火災最終的傷亡人數，應該以百為單位。
這是香港歴史上最嚴重的一場火災，也是世界當代歴史上最嚇人的一場火災，也是筆者有生以來目睹的最可怕一場火災。從電視鏡頭上看到的，七幢大廈火光衝天濃煙蔽日的景象，簡直像世界末日。
根據現有揭露出來的內幕，基本上可以肯定，這是一場人為的災禍，是社會上的暗黑勢力，與政府的庸官共同導演的一齣人間悲劇。
首先，承包商是一家劣跡斑斑的奸商，東主早有違法前科，一個不法商家居然可以承包如此大的工程，而且據說手上還有另外13個大工程，這是相當反常的事。奸商與政府官員之間有何私相授受，應該徹底追責。
其次，由民建聯區議員把持的業主委員會，最終選擇了造價最高的承包商，漠視居民提出的安全質疑，其中的決策過程，是否存在不法行為，也不能不追查。
再次，承包商多次聲稱選用的大量物料符合安全標準，但事發後保安局長鄧炳強卻說，消防員發現建築物外墻的保護網、保護膜、防水膠布、塑膠布等均未符合安全標準。物料供應來自大陸山東的公司，這些物料的入口、經銷是否合法，與承包商之間是否存在骯髒交易，也不應放過。
再次，政府不同部門官員，在事發前曾接到巿民和專業人士致信，對裝修工程的防火問題提出質疑，但官員們均稱符合規定，風險很低，他們是故意隱瞞還是凟職，也應該深入調查。勞工處聲稱曾16次到宏福邨現場巡查，居然沒有發現棚網和發泡膠封窗等高度危害的情況，這又是什麼道理？
最後，2025年，香港已發生多起涉及大廈外墻竹製腳手架和防護網的火災，包括中環華懋大廈、房協啟德協調道地盤、港大西苑宿舍地盤及德古道地盤等。為何政府面對諸多同類事件，竟未引起警惕，全面查勘同類工程，要等到宏福苑死傷慘重的事件發生，政府才匆忙全面徹查？
以上數點，只要有關官員嚴格把關，依法行事，這個慘劇本是可以避免的，但前後所有的環節都違規，而政府主責官員竟然懵然不知，庸官尸位素餐，害人不淺，他們要為今次家毀人亡的慘劇負主要責任。香港人盡責交稅，養著這班不中用的庸官，真是最大悲哀。
事發後，李家超用超過五個小時的時間開會，才發表公開聲明，這樣緊急的事態，政府決策層竟然不及時趕赴救災第一線，關在房間裡開了五個小時的會，這才姍姍來遲現身說幾句不痛不癢的話，這根本不是一個急巿民之所急的政府。事態危重，主責官員應當機立斷，採取緊急處置，現場大量巿民危在旦夕，你還有心情慢慢開會，只能說是冷血兼無能。
李家超現身發言，最先對習近平的「關心」表示感謝，一次還不夠，要接二連三強調，也不忘對港澳辦和中聯辦表達謝意，但是，消防員不辭危險和辛苦長時間救火，香港各界巿民主動捐款捐物資，馬會和大企業相繼捐出巨款接濟災民，李家超竟一句話都沒有。對關係到巿民身家性命的防火問題，政府如此怠慢，但對香港民間民主運動的打壓，卻無所不用其極。政府動用專政工具、人力物力、宣傳機器，加強思想控制、人身迫害，以大規模的政府行為，圍堵自由思想，加強洗腦教育。政府精力都用在此等地方，哪裡得閒管防火？
政府配合中共的戰略部署，以參與大灣區建設，開發北都經濟區等宏大敘事忽悠巿民，又要搞盛事經濟，又要配合對台灣的文攻。與此同時，無視巿民日常的衣食住行、安全保障，心思都用來「表現」。因為李家超的權力來源不是香港巿民，而是遠在北京的習近平。
這場火災，以香港數千巿民的家毀人亡，終於為李家超「揚名立萬」，事件成為國際媒體的頭條新聞，香港政府宣稱「由亂入治，由治入興」，終於有一個出頭機會—「興」遠遠未見，「亡」卻當下立見了。
放在正常的政府，出了這麼大人命關天的慘案，李家超作為特區政府負責人，應該自動問責下台，但在中共治下，這種事是不會發生的。不過，有了這一單劣績，李家超想要連任，基本上也沒什麼機會了，這種衰人還是趁早返屋企食自己，不要害人害物了。
寫到這裡，想起那些自動到救災現場幫手，捐錢捐物資，組人鏈運送救災物資的香港普通巿民，更覺得香港人精神的可貴—世道不濟，人心迷途，唯人性永不冺滅。就是憑著那點基本人性，我們要追求真理，守住道德底線，不與惡濁世道同流合污，有這點精神在，香港永遠都有希望。
