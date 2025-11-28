宏福苑格局釀禍！ 建築中間內凹 日專家：火如煙囪竄燒

香港宏福苑建築中的四個內凹設計，也被日本專家點出可能形成煙囪效應。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，迅速延燒七棟建築，日本NHK找來防火專家深入探討。發現宏福苑本身建築格局就有有問題，因為建築的設計，四面是住宅，中間則是電梯跟樓梯，形成一個凹陷，大火引燃後，中間位置就像是一個煙囪，快速向上竄燒。

香港宏福苑建築中的四個內凹設計，也被日本專家點出可能形成煙囪效應。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火迅速延燒七棟建築，造成嚴重災情，日本NHK特別邀請防火專家分析火勢快速蔓延的原因。專家發現宏福苑建築設計存在重大缺陷，四面為住宅，中間是電梯和樓梯形成凹陷空間，這種結構在火災時如同煙囪，加速火勢向上竄燒。此次災難讓許多居民失去家園，甚至有人至今仍在尋找失聯的親人。

廣告 廣告

宏福苑住戶在大火當天趕回家時，拍攝到令人恐懼的火災場景。一位返回宏福苑的住戶表示，當他走路回去時，看到的畫面就像地獄一樣可怕，難以相信自己和父母的住所一夜之間變成了巨型火把。這位男子還提到，到現在他仍不清楚家裡的實際情況。

另一位宏福苑住戶哽咽地說，許多人的家被燒毀，有些人甚至不知道家人的下落，看到很多人在尋找親人，感到非常心痛。為了解釋宏福苑大火為何會快速失控，NHK仔細研究了建築平面圖，發現建築中四個凹陷的設計存在重大問題。日本防火技術者協會關澤愛表示，尤其是下凹的地方形成所謂的煙囪形狀，這種筒狀空間可能會推進上升的氣流。這種離奇的管狀空間等於形成了四個天然煙囪。

其次，建築將樓梯設計在最中央的格局也不利於阻擋濃煙。關澤愛解釋，當某一層樓的起火點燃燒進屋內時，濃煙會從走廊竄出來，順著階梯一路往上竄，這可能是災民避難困難的原因。專家認為宏福苑大火其實類似於15年前造成50多人死亡的上海火災。當時起火建築因施工覆蓋了易燃棚網，在焊接時引發火苗。而這次香港大火則多了恐怖的煙囪效應，讓居民逃生更加困難。

更多 TVBS 報導

宏福苑上千災民無家可歸 聚集封鎖線外緊盯救援

香港大埔大火登「CNN、BBC」頭條 TVBS火速抵現場

有人飯店過夜、有人商場打地鋪 宏福苑災民憂:未來該住哪

多圖／宏福苑大火昨開放認屍 家屬靠照片相認見最後一面痛哭

