宏福苑死亡人數被砍成1/10 ? 港網友推算1500人喪命 習親戚公司疑涉事

香港宏福苑大火釀151人死亡，港府承認保護網品質有問題。 圖 : 翻攝自南方都市報

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火自 11 月底爆發以來，官方通報死亡人數僅 159 人，但民間推算與網友調查顯示，實際罹難人數可能高達 1,500 人以上，引發社會廣泛關注與爭議。

據網友及民間研究者分析，宏福苑 7 座 31 層高樓使用易燃封窗發泡膠及棚網，加上火警警報失效，火勢以垂直煙囪效應迅速蔓延，住戶逃生時間僅約5分鐘。受災樓宇人口估計超過 2,600 人，對比歷史同類火災的死亡率，專家推算實際死亡人數至少在 780 至 1,300 人之間。網友指出，官方數字過低，可能未完全反映火災真實情況。

廣告 廣告

火災原因亦引發關注。有報導指出，火災助燃的尼龍棚網由山東宸旭化纖繩有限公司提供，而該公司法定代表人張珊珊被指與習近平家族有關聯，張珊珊是習近平妻子彭麗媛親妹妹的親戚。網絡上傳言，火災可能涉及施工監管疏失與利益輸送，但官方尚未證實。

火災助燃的尼龍棚網由山東宸旭化纖繩有限公司提供，而該公司法定代表人張珊珊被指與習近平家族有關聯，張珊珊是習近平妻子彭麗媛親妹妹的親戚。 圖:翻攝自X帳號@lina84150038



事件在校園亦引起反響。12 月 3 日，香港浸會大學學生在校園民主牆張貼悼念標語，呼籲政府回應民眾訴求，但校方隨後以遮板封鎖。12 月 4 日，學生會再次張貼標語後，亦遭勒令停止，引發校園內對悼念權利及言論空間的討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普劃退出北約紅線! 華府警告 : 歐洲2年內再不接手防務 美軍將撤出核心

小粉紅全網炸鍋! 「盟友」問擊沉四川艦要多少Kh-31A? 中媒怒 : 公然挑釁