宏福苑殷鑑 高市民代促強化工地消防

高市議會1日為香港「宏福苑」罹難者默哀1分鐘，藍綠民代也呼籲，應針對防護網加強防焰規範。（柯宗緯攝）

香港宏福苑大火奪走151條人命，高雄城中城教訓也殷鑑不遠，高雄藍綠議員1日在總質詢時一致要求市府全面檢討外牆施工公安，強制導入具防焰效果的防護網並加強稽查，避免悲劇重演。高市府回應，將以行政指導要求建商優先使用防焰材質，並自即日起啟動25樓以上老舊大樓的聯合稽查，同時呼籲中央盡速修法。

民進黨高市議員李雅慧指出，宏福苑火勢失控關鍵，是竹製鷹架、防護網及外牆發泡膠板「全是易燃物」，從施工、建材到社區防火制度層層破洞，高雄雖較少使用竹架，但許多老舊大樓外牆防護網仍不具阻燃性，要求市府研議把防焰材質列入規範。

工務局長楊欽富說明，目前國內外牆工程多採鋼管鷹架，竹架使用率低，但防護網只有防塵、防墜落規範，沒有防焰要求。市府將建議中央把防焰列入強制規定，也盼中央「老宅延壽」補助能把防焰防護網納入補助項目。

李雅慧也提議推動「大樓公安風險標籤」制度，讓住戶掌握大樓風險，即便可能牽動房價或貸款，但可促使管理單位認真面對。市長陳其邁表示，風險標籤須由中央訂一致標準，但市府會持續強化消防補助、督促管委會落實改善。

國民黨高市議員陸淑美則在質詢前，請官員全體起立為罹難者默哀1分鐘。她直批，現行高樓外牆拉皮與施工防火意識不足，強調「不能出事後才究責」，楊欽富重申會向中央建議增訂防焰規範，但陸淑美不滿，認為人命關天，不能坐等中央修法，市府應拿出具體作為。

國民黨高市議員黃香菽也指出，城中城事件後高雄更不能鬆懈，防焰規範應優先上路，且台北市已啟動自治條例修正，她建議強化雲梯車、消防裝備與超高樓消防演練，同時要求針對施工現場訂出更明確的「禁止吸菸、喝酒」規範，提高工地安全管理。

副市長林欽榮回應，即便中央尚未完成修法，高市府仍可基於保障市民安全，發布行政指導命令，要求建商優先採用防焰材料，國土署也將配合勞動部修訂相關規範，加強防焰材料。此外，1日至30日高市府將針對25樓以上老舊大樓展開全面稽查。