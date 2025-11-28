宏福苑火勢初步控制 持續灑水避復燃

焦點話題，香港近代最嚴重大火，經過一天，最新死亡人數攀升到、將近百人，截至目前94人罹難，失聯則依舊有將近300人，大多都集中在起火大樓、宏昌閣，和它左邊這棟宏泰閣。其中、宏泰閣，昨天火勢控制之後，深夜又突然火勢擴大，所幸經過灌救，再次控制下來，目前救援進度，兩個面向，一方面處理殘火，同時也擴大搜救、失聯民眾。

香港消防處副處長 陳慶勇：「我們正在盡全力，絕不會放棄任何拯救生命的機會，例如27號早上，我們成功救出了1名年長的男性。」

搶在搜救行動結束前，救援隊 正逐戶搜尋 宏福苑 數百名失蹤人口，目前並已成功救出55人。居民期盼，有更多奇蹟發生。大樓住戶 陳維茲：「我真的覺得很可怕，我眼睜睜地看著火勢，從1號棟 蔓延到2跟3號棟，然後是4號棟 真是太可怕了。」

香港消防處 在28號凌晨的 記者會上 指出，原本火勢 已大致撲滅，但27號深夜，宏泰閣大樓的火勢，突然再度擴大，因此 消防隊持續灌救，同時也對 其他大樓 灑水降溫，避免死灰復燃。香港消防處副處長陳慶勇：「我們接到了很多求救電話，所以我們必須同時部署人員，處理這些求救案件。」

根據BBC報導，宏福苑 約有4600人居住，住戶多為65歲以上的年長者。此外，當局表示，由於火災影響附近道路交通，因此大浦區的5所學校，28號會繼續停課。大樓住戶汪太太：「我們這個樓 買了有20多年了，全部家當 全部都埋在這個樓了，你說現在 這個一燒這樣子，還有什麼呢 全部都沒有了，要我們怎麼辦呢。」

香港特首李家超：「政府立即開始檢查，香港各地使用竹製鷹架的翻修工程，發展局也已與(建築)業界會面，討論逐步用金屬鷹架，取代竹製鷹架。」

香港特首 李家超表示，港府將向受災戶 每戶發放1萬塊港幣，約為台幣4萬元救急，並會設立3億港幣，約合台幣12億的專案基金，協助災民。此外，港府 也在 青年旅舍 和 鄰近的飯店，安排了1000個 過渡性的住所，提供災民住宿。

