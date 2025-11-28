宏福苑火勢初步控制 持續灑水避復燃
焦點話題，香港近代最嚴重大火，經過一天，最新死亡人數攀升到、將近百人，截至目前94人罹難，失聯則依舊有將近300人，大多都集中在起火大樓、宏昌閣，和它左邊這棟宏泰閣。其中、宏泰閣，昨天火勢控制之後，深夜又突然火勢擴大，所幸經過灌救，再次控制下來，目前救援進度，兩個面向，一方面處理殘火，同時也擴大搜救、失聯民眾。
香港消防處副處長 陳慶勇：「我們正在盡全力，絕不會放棄任何拯救生命的機會，例如27號早上，我們成功救出了1名年長的男性。」
搶在搜救行動結束前，救援隊 正逐戶搜尋 宏福苑 數百名失蹤人口，目前並已成功救出55人。居民期盼，有更多奇蹟發生。大樓住戶 陳維茲：「我真的覺得很可怕，我眼睜睜地看著火勢，從1號棟 蔓延到2跟3號棟，然後是4號棟 真是太可怕了。」
香港消防處 在28號凌晨的 記者會上 指出，原本火勢 已大致撲滅，但27號深夜，宏泰閣大樓的火勢，突然再度擴大，因此 消防隊持續灌救，同時也對 其他大樓 灑水降溫，避免死灰復燃。香港消防處副處長陳慶勇：「我們接到了很多求救電話，所以我們必須同時部署人員，處理這些求救案件。」
根據BBC報導，宏福苑 約有4600人居住，住戶多為65歲以上的年長者。此外，當局表示，由於火災影響附近道路交通，因此大浦區的5所學校，28號會繼續停課。大樓住戶汪太太：「我們這個樓 買了有20多年了，全部家當 全部都埋在這個樓了，你說現在 這個一燒這樣子，還有什麼呢 全部都沒有了，要我們怎麼辦呢。」
香港特首李家超：「政府立即開始檢查，香港各地使用竹製鷹架的翻修工程，發展局也已與(建築)業界會面，討論逐步用金屬鷹架，取代竹製鷹架。」
香港特首 李家超表示，港府將向受災戶 每戶發放1萬塊港幣，約為台幣4萬元救急，並會設立3億港幣，約合台幣12億的專案基金，協助災民。此外，港府 也在 青年旅舍 和 鄰近的飯店，安排了1000個 過渡性的住所，提供災民住宿。
香港宏福苑大火 經濟到心理多部門救援
宏福苑大火百人失蹤 住戶焦急等候奇蹟
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...
香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。
香港惡火奪44命！文化遺產「竹編鷹架」淪害命殺器？專家揭1物是關鍵
香港大埔屋齡達42年的老舊住宅群「宏福苑」昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束。外界質疑，這次嚴重火警，疑因竹棚加上未具阻燃功能的棚網助長了火勢蔓延，更有專家點出，部分業者可能為節省成本，採用不具阻燃效果的棚網，然而，被當地視為文化遺產的竹編鷹架，是否成致命因素，仍待釐清。
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影
