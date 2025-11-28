宏福苑火勢撲滅！目前94死200餘人失聯

宏福苑的打火工作已經暫時告一段落。（圖／東森新聞）





宏福苑的打火工作已經暫時告一段落，消防人員徹夜灑水降溫，進入大樓內部逐層搜索，但餘火並未完全撲滅，昨天深夜宏福苑不斷發生復燃，火場清理只能逐步推進。目前，這起重大火警已經造成94死76傷，還有200多人失聯。

28號凌晨在宏福苑大火，延燒持續30幾個小時後，香港消防終於宣布火勢大致撲滅，結果沒想到一再出現復燃危機，甚至一度越燒越旺，消防人員只能整晚持續，對著建築灑水降溫。

香港消防處副處長：「之前實在太多地方火勢猛烈，沒辦法仔細滅火，現在我們有人手可以做到，有效阻止死灰復燃。」

廣告 廣告

尤其救人的黃金時刻，分秒必爭消防人員只能先分批進入，完成滅火的大樓逐層搜索，但由於廢棄物實在太多，建築內部結構也被破壞，因此只能進行小型爆破，試圖深入大樓內部搶救，搜尋生還者。

旁邊停了一輛黃色的廂型車，這個在香港當地俗稱是叫「黑箱車」，也就是負責載運遺體的，如果已經不幸罹難的，就會透過這樣的車輛來載運離開。

黃色的廂型車，香港稱為「黑箱車」，負責載運遺體。（圖／東森新聞）

然而救援行動持續進行，可是有越來越多，罹難者的遺體被送出，在周圍焦急等待的居民，心都涼了一半，可是陸續傳出發現生還者，救護車也集結準備運送傷患，民眾互相鼓勵，要保持希望，失聯的兩百多人，能平安無事。

宏福苑打火的工作，已經進入收尾階段，現在更重要的是消防人員進入裡面，逐層破門搜索，但是過程中可能會遇到殘火或是障礙物，危險性也很高，而且也需要投入大量人力，將是現階段的搜尋重點。

更多東森新聞報導

香港惡火釀多死傷！迪士尼、電視台換LOGO變黑白

被嚇怕？百死致命大火 催生「全亞洲最嚴謹」防火大樓

香港五級火釀94死！災民抬出頸掛「DEAD」

