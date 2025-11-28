宏福苑火場死灰復燃 消防員持續噴水降溫

香港宏福苑的世紀大火，火勢已經大致受到控制，不過今天(28日)凌晨5點多，部分住家又有復燃的情況，直到早上7點多還能看到熊熊火光，幸好都被及時撲滅。

香港28號天氣晴朗，TVBS特派記者在火場周邊能感受到明顯風勢，就怕死灰復燃，香港宏福苑周邊仍有大批警消待命。（圖／TVBS）

28日號清晨5點多，屋內隱隱約約有手電筒照射的光線。消防員徒步走上20幾層樓，逐一檢查有無人員受困。外媒美聯社清楚拍到，消防員拿著手電筒，在窗邊走動的身影。不過當鏡頭拉遠，上方疑似有一處住家開始冒煙，甚至冒出紅色火光。

也是同一棟大樓，在冒煙點上方、大概距離7層樓的位置，疑似火勢復燃。

香港TVB記者：「其實大約這個火種是在清晨5點開始燒起，最先在左邊窗口有火竄出，之後不斷蔓延去左邊。」

鏡頭逐漸拉近，到了上午7點多，可以明顯看到大約24層樓的位置還在燒，幸好被消防員及時撲滅。為了防止火勢復燃，消防員單位表示，將持續向7座大樓噴水降溫。

TVBS特派記者莊鎧毓：「今天上午的時候，其實一度又傳出有幾棟樓死灰復燃，所以現場的消防車輛仍然是沒有全部來撤離的。」

雖然火勢大致受到控制，但仍不能掉以輕心。香港政府28號上午持續發布火災危險警告，有鑑於香港這幾日天氣非常乾燥，當濕度較低，星星之火恐怕轉瞬間就會釀成火災。

TVBS特派記者莊鎧毓：「香港今天天氣非常的乾燥，濕度只有36%，再加上今天最大陣風可能會來到4級，就怕後面這些大樓有死灰復燃的可能，現場仍有非常多消防車輛隨時待命。」

香港28日天氣晴朗，TVBS特派記者在火場周邊能感受到明顯風勢。就怕死灰復燃，香港宏福苑周邊仍有大批警消待命，上午持續噴水降溫，同時搜救行動仍在進行中。

