宏福苑火災增至151死 ...部份遺體成灰燼 港警：會製相簿方便親友辨認

香港宏福苑救災行動持續進行中，港警今（1）日下午公布最新進展，目前已增至151人死亡，有部分遺體已燒成灰燼，另外有39具遺體待辨認。而現場所尋獲的遺體或不完整的遺體，都會製作相簿方便親友辨認。

港警指出，過去兩日完成5座大樓搜索，至於剩下的宏昌閣、宏新閣會從今早開始搜索，但該2廈約四分之一結構區域未安全，因此警方會進入確認安全的區域工作。港警明白死者家屬現在要承受難以言喻的傷痛煎熬，承諾一定會盡力找到能辨識死者的東西，希望3週內完成搜查和搜證。

