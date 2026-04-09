宏福苑火災首輪聽證會復盤：重要證據浮出水面，倖存災民為何開始有所期望

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一些宏福苑居民申請為為涉事方作供，也有一些居民申請公眾席到現場旁聽。 [Peter PARKS / AFP via Getty Images]

香港大埔宏福苑大火獨立委員會召開的第二輪聽證會週三（4月8日）拉開帷幕。

對於在宏福苑大火中同事愛妻的葉家駒來說，負責調查11.26火災原因的獨立委員會召開了第一輪共八場的聽證會後，隨著愈多愈多證據被展示出來，他隱約有種感覺，真相正慢慢浮現。

但他認為還遠遠不夠，除了調查火災的成因與還原真相，葉家駒告訴BBC中文，包括他在內的宏福苑居民需要的是一個交代，那些要為火災負上責任的人，也要承擔起應有的責任，「還我們一個公義」。

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大火發生一周後，香港特首李家超宣佈成立由法官主持的「獨立委員會」，審視這場火災的起火和迅速蔓延的原因，以及其他相關的問題。

獨立委員會於3月19日召開了首場聽證會，第一輪聽證會前後共八日。第二輪及第三輪共13場的聽證會於四月繼續進行。

從失望到有所期望

宏福苑居民葉家駒申請成為涉事方，在聽證會上作供。 [KOEY LEE/BBC NEWS CHINESE]

這八日的時間裡，委員會披露了眾多調查結果及證據，包括火災當日幾乎所有消防設施因人為因素失效、工人吸煙情況、相關政府部門監管失效、詳細傷亡狀況、殉職消防員何偉豪最後行蹤、大維修招標過程涉及圍標和不當的情況等。

在獨立委員會代表大律師杜淦堃開場陳詞之後，最後一任宏福苑法團主席徐滿柑、政府代表、市建局代表、宏福苑物管公司置邦代表、目前為宏福苑法團管理人的合安代表亦分別進行陳詞。

首批作證證人包括20名宏福苑居民、外牆清潔工人、消防承辦商「宏泰消防工程」的人員、以及管理公司「置邦興業」的人員。

作供的宏福苑居民憶述起大火當日的經歷、逃生過程、大維修期間的狀況，部分人亦有提及對大維修招標過程的質疑以及授權票的爭議。

香港競爭事務委員會（競委會）代表在聽證會上表示，宏福苑大維修的招標調查仍未完結，不排除有兩個或以上的圍標集團運作。

68歲的葉家駒是其中一個有份在聽證會上作供的居民，每一天他都堅持到達位於中環的展城館現場，聆聽每一場供詞。

葉家駒記得，最初官方宣佈成立「獨立委員會」而非「獨立調查委員會」的時候，「我是很失望的……最初也沒有任何期望。」

「調查」兩字之差，背後是整個運作性質及權力的不同。

獨立調查委會擁有法定權力，但現時的獨立委員會並不具有法定權力，沒有法定傳召權，無法強制證人出庭作供及提供資料。這次聽證會體現了這種區別，涉事承建商宏業的兩名董事侯華健和何建業只提交了證人陳述，但拒絕出庭作證。

但經過了第一輪聽證會後，葉家駒坦言自己感覺有所改觀。

他指，在首日的聽證會上，獨立委員會代表大律師杜淦堃作出的開場陳詞，已經讓他有種震撼的感覺，「有很多東西我們都認為有問題，我們苦無證據，亦都只是一個揣測。」

杜淦堃在開場陳詞的時候表示，經初步審視證據後，火災當日幾乎全部保障生命的基本措施，都因為人為因素而徹底失效。

當中包括7座大廈火警警報系統被關閉；樓梯及走廊窗戶為方便工人出入被拆除，令濃煙及火勢得以進入居民逃生的通道，導致大量居民被困；消防栓及喉轆系統案發時被違規關閉；棚架擺放大量可燃物、阻燃網被換成非阻燃網、窗戶被封上發泡膠；亦有證據顯示火源位置留有大量煙頭，居民投訴未獲正視。

杜淦堃稱，委員會共收集超過100萬份檔案，包括相片、影片及文件，形容收集回來的資料總量超過了1TB。

當中令葉家駒最震撼的證據，是杜淦堃在聽證會上播放的一則片段，那是房屋局的獨立審查組（ICU）在2024年10月28日巡查時，有人用打火機測試棚網的阻燃性，打火機點燃棚網15秒後著火，並持續燃燒逾10秒後才被吹熄。然而，聽證會上播放了另一條經刪剪的同一段影片，由宏業提交給業主立案法團，片中不包括棚網著火之後的部分。

葉家駒說，「原來當日我們看到燒棚網的影片是（被）動了手腳。」

他說，開場陳詞所展示出來的證據或事實，除了有部分已在居民之間流傳或猜測外，「有很多東西我們是在那一刻才第一次見到，甚至是第一次聽到，我的感覺是，委員會真的花了很多時間，也用了很多心血……那一刻我感到很認真，他們真的希望尋求一件事的真相。」

政府代表資深大律師孫靖乾作開案陳詞時指，傳媒就杜淦堃的開場陳詞作出廣泛報道及討論，並對部分展示證據作出非常深入推斷及分析，「甚至已經就責任誰屬作出了一些點名、明示或暗示的推論，令到公眾產生錯誤印象，以為委員會已經就有關事宜的因由、責任誰屬定下咗結論、作出判斷，」稱這些既非事實，亦不恰當。孫又提到，有涉事政府人員及其家人遭「起底」。

「我們曾有機會去改變事實」

儘管最初不抱期望，但葉家駒仍然決定申請成為涉事方，在聽證會上作供。

「我覺得我們都應該要有講話的機會，所以申請做涉事方，要有平台讓我們居民講回整件事，究竟為什麼大火會這樣發生。」

於是，他走上了證人的位置，把大火當日的經歷道出。

他與太太於2003年搬進了宏泰閣的單位，根據開場陳詞，大部分的死傷個案發生在最先起火的宏昌閣、以及旁邊的宏泰閣，宏昌閣有81死33傷，大部分死於單位內。宏泰閣共有82死14傷，大量死者均在樓梯間內被發現。

火災當日，葉家駒正在睡房睡覺，太太跟他說好像火燭，並嗅到有燶味，他們在家裡推開窗外看見宏昌閣疑似有火警，於是太太著他下樓視察。閉路電視顯示，葉家駒於當日下午3時03分乘搭升降機下樓。

見到起火後，他曾致電太太籲她離開，但隨著火舌迅速蔓延至宏泰閣，大門出口已起火，他遂再致電太太，著她留在家中，「因為下來後她也出不去，那時候我認為她回家是最安全。」

事後他偶爾得知太太逐家逐戶拍門通知鄰居離開、捨身救人的經過，「我太太去拍門只是一個很普通、一個她認為作為隔籬鄰舍應該要有的一個舉動……一個一般人都會做的一個動作。」

在憶述事發經過後，他亦有提及大維修工程期間被發泡膠封窗、工人吸煙、棚網在打風後被更換、業主大會的授權票況、工程物料的改動等問題。

在作供的最後，葉家駒坦言，在聽證會上聽到很多街坊不停自責，「說自己做得不夠好，甚至乎我都覺得我做得不夠好，如果我早一分鐘打電話給我太太，她可能會沒事，但是我就見到有一班應該要負責的人千方百計地去迴避。我相信政府願意深入改革，但如果用1984戶流離失所、168條寶貴生命，70多個（傷者）要面對漫長復康之路來交學費，這個代價太大。」

梁浩軒是首名在聽證會上作供的宏福苑居民。 [KOEY LEE/BBC NEWS CHINESE]

梁浩軒則是首名在聽證會上作供的宏福苑居民。

他與母親同住在宏盛閣，自小在宏福苑出生及長大。火災當日，他因為身體不適，獨自留在家中休息。發生火災之後，他大約下午4點多透過逃生樓梯離開。

「火災發生後，我相信在場的一些居民其實都有想過，為什麼是我們？」梁浩軒在作供時說，火災前，很多居民都有留意及投訴吸煙的問題，也有關注3.3億港幣的大維修工程，「我們曾經有很多機會可能去改變這個事實。」

把火災當日的經歷道出，同時希望能夠協助還原事件真相，他同樣盼望，涉事者需要負上應有的責任。

在作供過後，梁浩軒亦有繼續到現場旁聽。

他告訴BBC中文，最初對於聽證會並沒有太大期望，「但聽完第一次之後，有很多資料給我們看到，」他指聽證會上有很多證據是之前居民曾經懷疑及猜測，「原來是真的存在。」

第一輪聽證會後，梁浩軒坦言有種唏噓的感覺，「當這件事發生在你身上的時候，其實你又做不到什麼來幫助自己。」他表示，這八日的聽證會上，其中令他印象深刻是居民憶述逃生的經歷，「有些人被困、有些人靠自己力量去逃生……」

另一方面，當聽到各政府部門監管失效的情況，也是其中一個深刻的地方，梁浩軒無奈地說，「大家做多一點，真的有機會改變到這件事，但始終這件事也發生了，希望之後它們會改吧。」

他同樣感覺這場火災的原因「正浮上水面」，除了火災當天的事情外，還包括大維修工程裡面涉及的種種，「最初很小的火源，為什麼這麼快就spread（傳播）到這麼多座，成為五級火？到最後誰要承擔責任？」梁浩軒認為，對於還原事件的真相，現在至少是踏出了第一步。

旁聽居民：對最大責任涉事方未出席感失望

一些宏福苑居民申請作為涉事方作供，也有一些居民申請到現場公眾席旁聽。

居住在宏盛閣的歐陽小姐與妹妹到現場旁聽了兩天，她直言覺得自己「醒了」，也回想自己過往可能對於大維修沒有足夠的理會，「因為我爸爸是業主，可能這方面也會交給了爸爸媽媽去處理，但他們也年事已高。」

歐陽小姐旁聽的其中一場，是首輪聽證會的最後一場。當日管理公司「置邦興業」的物業主任鄭芷盈有份作證。獨立委員會代表大律師杜淦堃向鄭問及其上司高級物業經理黎永利不會到場作證協助的原因，鄭稱「不是太清楚」，變相她成為了「置邦興業」職級最高的證人。

歐陽小姐指，自己本身對於聽證會有一定的期待，「我真的想知道多一點細節的內容……今次來是想知道多一點究竟哪個parties（方面）出現了問題，或者是如何合起來出現了一些問題。」

她理解一些居民對聽證會沒什麼期望，「來（作證）的都是一些蝦毛（小人物）。沒有傳召證人的能力。我明白的。」

歐陽小姐坦言不知道之後的走勢，但她希望最主要的兩個涉事者，包括承建商宏業、工程顧問鴻毅可以出席作證，認為它們不出席是明顯的缺失，「當中應該會有更加多details（細節）。」

去年12月，特首李家超曾經表示若獨立委員會在審視過程中，就特定議題或個別環節，認為有需要獲賦予法定權力，可以向行政長官提出建議，申請成立法定的獨立調查委員會。是次獨立委會員的主席杜啟康也曾指，如果搜集文件期間遇到無法解決的問題，將保留向行政長官要求成立法定調查委員會的可能。

「我當然希望主席動用他的權力，將這個聽證會變做獨立調查委員會，到時他就有權力可以傳召它們。」