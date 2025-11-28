宏福苑火災 香港賽馬會捐款4億元

（中央社記者張謙香港28日電）被譽為香港最大慈善機構的賽馬會宣布捐款港幣1億元（約合新台幣4億元）援助大埔宏福苑大火受災居民；此外，陸續有香港及中國大陸富商及企業捐款。

馬會昨晚宣布，將會透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億元的援助，以解決傷者及罹難者家屬的燃眉之急，而這只是馬會的首批援助，未來將會提供更多支援。

據公布，1億元的援助金包括向每名死者家屬發放15萬元（新台幣60萬元）緊急援助金、向傷勢嚴重的災民發放10萬元（40萬元），以及資助受災居民入住臨時住屋所需資金等。

除了馬會，本地和中國大陸一些富商、企業連日來先後宣布捐款援助受災民眾，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金、九龍倉、滙豐和恆生銀行、霍英東基金、周大福集團、新鴻基地產、信和集團及黃廷方慈善基金、邵氏基金會、招商局、中銀香港、友邦香港等，各方捐款超過2000萬元以上。

此外，中國大陸馬雲公益基金會、騰訊公益慈善基金會、阿里巴巴集團、華潤慈善基金、順豐、特步集團等也宣布捐款2000萬元至3000萬元不等。

其他捐款的陸企還包括農夫山泉、安踏集團、螞蟻集團、香港小米基金會、復星基金會、信義集團、字節跳動（香港）、比亞迪、百度、滴滴、聯想香港及J&T極兔速遞等，各捐款千萬元。（編輯：周慧盈）1141128