宏福苑火警傷亡慘重！郭富城暖心行動曝光 捐港幣100萬助災後重建

記者林宜君／台北報導

香港大埔宏福苑的重大火災釀成百餘死傷，調查最新結果顯示「人禍」疑點越來越濃，工程材料被爆未達防火標準，引發社會強烈憤怒。面對災後重建需求龐大，藝人郭富城率先以個人基金捐出約台幣400萬，用實際行動支援受害住戶，成為港人口中的「暖心力量」。

香港大埔宏福苑日前發生的大型火警，火勢延燒多棟建築，造成的傷亡數字仍持續上升。截至1日下午，已確認151人不幸罹難、76人受傷，另超過40名住戶仍然下落不明，整個社區陷入沉痛氛圍。在眾多援助中，資深港星郭富城以個人名義伸出援手。郭富城透過「郭富城國際關愛慈善基金」捐出港幣100萬（約台幣400萬），交由「保良局扶弱基金－支援宏福苑火災居民專項戶口」統一運用，用於災後的即時救援與重建計畫。保良局也在官方社群平台發文致謝，表示郭富城長期支持弱勢，這次再次在困境時刻挺身而出，令人深感溫暖。

郭富城透過「郭富城國際關愛慈善基金」捐款。（圖／翻攝自郭富城FB）

保良局也宣布正式成立「支援宏福苑火災居民專項戶口」，呼籲社會大眾一起捐助，期望能以實際行動扶持受災家庭，陪伴他們渡過最艱難的時刻。然而，隨著調查逐步深入，外界對「為何火勢能在極短時間內蔓延到7棟大樓」的疑問也逐漸有了答案關鍵竟與外牆整修工程的材料有關。香港政務司司長陳國基表示，初步檢測顯示，低樓層的防護網符合規範，但進一步在高樓層與較難採樣的位置取回的20個樣本中，竟有7個低於防火與阻燃標準。

陳國基痛批：「承建商為了賺錢犧牲人命」，並強調相關單位將持續追查工程責任，確保所有問題攤在陽光下。《美聯社》等外媒也引述港府說法，指出此次火災能迅速蔓延，全因使用了未達標的外牆材料，使原本可控的火勢瞬間擴散成重大災難。目前相關單位仍持續搜索失聯者、協助受災住戶安置，同時也進一步調查建築材料來源與工程監督流程，盼早日釐清全貌。

