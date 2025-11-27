宏福苑火警死傷慘重！百人認屍現場悲慟 家屬崩潰畫面曝光

宏福苑火警釀重大死傷，家屬在廣福社區認屍現場情緒崩潰，場面哀戚。（圖／達志／美聯社，下同）

香港大埔區宏福苑社區於 11 月 26 日發生嚴重火警，為當地罕見的五級火災，造成至少65人死亡（含1名英勇殉職的消防隊員）、70人受傷、279人失聯，而27 日上午災民收到通知，下午起可前往廣福社區辨認遺體，現場一度湧入超過百名民眾排隊等候。

紅十字會等單位進駐認屍現場，為悲痛家屬提供心理支援與協助。

據港媒《星島頭條》報導，廣福社區設立臨時認屍中心，由工作人員分批引導家屬入內，從《美聯社》照片可見，有家屬在辨認過程中情緒崩潰，痛哭失聲，需由親友或志工攙扶離場。面對如此重大的生命損失，現場的悲傷氛圍令人不捨。

根據報導，現場提供罹難者遺體照片供辨識。每張照片均標示相關資訊，包括遺體發現地點、身上或周邊的個人物品等細節。考量部分遺體狀況較為嚴重，進入前，現場人員會提醒家屬做好心理準備。

此外，香港紅十字會亦派遣多名志工在場協助，為情緒激動的家屬提供心理支持。若家屬無法立即承受辨識過程，可中途暫停，待情緒穩定後再繼續。

宏福苑火災於清晨發生，火勢延燒17小時，現場濃煙沖天，救援難度極高。

這場大火起火點位於社區一棟進行裝修工程的樓層。初步調查，疑似因工地材料起火並迅速延燒至多層樓，現場堆放大量竹製鷹架與塑膠帆布，助長火勢迅速擴散。火場濃煙密布，災民多數受困於高樓內，無法及時逃生，增加救援難度。

香港消防處指出，火勢延燒超過 17 小時方才受控，是當地近年最嚴重的住宅火警之一。當局目前正調查起火原因與是否涉及施工安全疏失，並針對現場使用材料是否符合防火規範進行檢驗。同時，社會福利署與民間團體已介入協助受災家庭，提供臨時安置、心理輔導與身份確認作業。

