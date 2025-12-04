宏福苑災民仍痛苦難眠 港檢討參考台灣歐美裝火災警報

香港人在宏福苑火場週邊掛紙鶴牆哀悼罹難者（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑惡火一周後，受災住戶仍難以入眠，哭訴說「閉上眼就想起火災當下」，現在香港特首李家超宣佈，成立由法官主持的「獨立委員會」調查大火失控蔓延的原因。同時，香港是否要全面強制住宅裝設火災警報器，也引起討論。

宏福苑惡火事件一周後，災民仍身心煎熬，災難畫面揮之不去，難以入眠。香港特首李家超宣布成立由一名法官主持的「獨立委員會」調查火災蔓延原因。此次火災已造成超過150人喪生，不僅引發對建築安全與監督管理的檢討，也讓香港社會重新思考住宅是否應強制安裝火災警報器的問題。受災戶除了面臨家園損毀的痛苦，更要承受鄰居罹難的悲痛，港人紛紛獻花致哀，期盼真相早日水落石出。

宏福苑火災後，唯一未被燒毀的「宏志閣」住戶獲准返回住所取回必要物品，一位住戶表示自己感到非常疲憊，希望收拾好東西後能感覺較為安頓。相較之下，其他住戶的處境更為悲慘，許多人失去了全部財產甚至生命。

梁太太哽咽地表示，現在一閉上眼就會想起火災當天的情況，根本無法入睡，想到無法從家中取回任何東西就更加難過。在女兒的安撫下，這對母女重返宏福苑現場，面對焦黑的建築，梁太太悲痛地說，自己幾十年的心血都沒了，原本應該在這裡好好生活。

已搬進暫時安置住宅的陳太太邊說邊哭，她提到在宏福苑住了40多年，與街坊鄰居相處甚久，每天早晚見面，得知他們罹難時感到非常難過。在宏福苑週邊，許多香港居民持續獻花或摺紙鶴向罹難者致哀。一位香港居民祝願已離開的人一路好走，用「慘不忍睹」四個字總結這場悲劇。

另一位香港居民強調，正義是首要的，這沒有任何討價還價的空間，整個香港市民都希望真相被揭露，正義得以伸張。針對宏福苑從施工到監督出現的嚴重疏失，香港特首李家超表示將成立由一名法官主持的「獨立委員會」，審視事故起火及迅速蔓延的原因及相關問題。其實，香港主權移交後曾5度因重大事故成立「獨立調查委員會」並促成相關改革，但這次李家超用詞為「獨立委員會」而非過去的「獨立調查委員會」，且稱法官是「主持」而非主席，引發所謂愛國者治港時代，委員會的法定權力是否被限縮的疑慮。

宏福苑住戶希望調查能公平公正，對貪污等行為進行制裁。目前港警與廉政署已因涉嫌過失殺人、貪污逮捕棚架承包商、工程公司董事、顧問等至少15人。香港工傷權益會總幹事蕭蒨文認為，應檢視港府的審批問題，因為保麗龍板易燃是常識，發現不妥當情況應早點追問工程公司，必要時勒令停工。香港立法會議員田北辰要求徹查責任歸屬，並有足夠及永久的阻嚇作用。

以及，火災中警報器在災難中完全沒有發出聲響，引發關注全港住宅是否都應安裝火災自動偵測器。港媒TVB提及，像是台灣、歐美都要求住宅必須安裝「煙霧偵測器」。香港工程師學會消防分部前主席羅淦昌解釋，市場上大部分自動感應器有兩款，分別利用煙或熱去感應，可提早通知管理處、住客，甚至向消防局發出警報，提高逃生機會。這場奪走超過150條人命的慘劇，促使香港重新檢視各種消防問題。

