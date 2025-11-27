宏福苑狂燒一夜44死 賴清德發聲：此時此刻一起為香港祈福

香港大埔宏福苑近2千戶社區昨日下午2時51分發生嚴重火警，事故已造成44人罹難、300多人失聯，已成1962年以來香港最致命火災。對此，總統賴清德發文為香港祈福，並為「所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

香港大埔宏福苑近2千戶社區26日發生嚴重火警。（圖/中天新聞）

賴清德今天（27日）一早在社群平台X發文表示，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。

廣告 廣告

總統賴清德發文為香港民眾祈福。（圖/總統府提供）

賴清德說，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」。

香港新界大埔區宏福苑，近期正進行大規模外牆維修工程，總工程費用高達約3億3千萬港元（約新台幣13億），26日爆發嚴重火災，至今已延燒16小時。綜合香港01、東網、路透、CNN等報導，截至目前為止，宏福苑社區5級惡火已釀成44人死亡、另有300多人失聯。

延伸閱讀

全國唯二社宅獲獎！ 國家住都中心頂福安居、博愛安居奪金安獎

國3重大車禍！7大小車追撞釀「全線封閉」驚悚直擊

賴清德砸1.25兆強化國防 前大使：若無新財源只能加稅