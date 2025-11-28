社會中心／馬聖傑、黃柏榕、談駿豪 綜合報導

香港宏福苑大火，造成多人死亡！外界起初將矛頭，指向大樓外的棚網，沒阻燃效果，導致火迅速延燒！現在初步化驗報告出爐，棚網有達阻燃要求！香港消防處說，起火原因主要是窗戶外易燃的保麗龍。

香港宏福苑大火狂燒，即便消防員不斷灌水搶救，依舊難以撲滅！先前網路還流傳的影片，只見大樓外層綠色棚網，遇火延燒速度非常快！外界質疑棚網沒有阻燃效果，助長火勢失控。現在初步化驗報告出爐。

廣告 廣告





宏福苑疑「廉價棚網」助燃？ 港警稱「有達阻燃效果」

宏福苑疑「廉價棚網」助燃？ 港警稱「有達阻燃效果」。（圖／民視新聞）





香港保安局局長 鄧炳強：「大家也明白這些圍網符合阻燃的要求，但當你遇到高溫的時候都會起火，包括竹棚也會起火，只是達到阻燃的效果而已，這是我們初步(了解)的情況。」

消防處聲稱，火勢延燒的關鍵原因，其實是覆蓋在窗戶的保麗龍，再加上大樓內的消防警鈴沒正常運作，導致很多住戶無法及時逃生。

香港消防處處長 楊恩健：「樓梯或者是窗戶發現發泡膠板，這是非常易燃的物品，在火警發生時火勢會蔓延的很快，在這座大廈的火警鐘沒有響。」





宏福苑疑「廉價棚網」助燃？ 港警稱「有達阻燃效果」

宏福苑疑「廉價棚網」助燃？ 港警稱「有達阻燃效果」。（圖／民視新聞）





但這場惡火還讓一名年僅37歲的消防員殉職。有自稱同袍在臉書曝光火場面臨三大致命困難，第一，棚架和圍網成了"導火索"；第二，是大樓內蔓延迅速的有毒氣體；第三，則是火場內的高溫環境坦言不是超人，也是用自己的生命保護市民，但當建設公司為了省錢偷工減料，即便拚盡全力，也救不回逝去的人命。

香港保安局局長 鄧炳強：「相信起火在宏昌閣的底層燒到棚網之後，很快就延燒到周圍的玻璃窗的發泡膠板，發泡膠板著火之後，高溫令玻璃爆破，爆破之後火燒進室內。」

火由外往內燒，很多人根本來不及逃！但消防員控訴「這場火不是天災，是人禍！」制度、監管的失靈，還有偷工減料，共同釀成這起悲劇。

原文出處：宏福苑疑「廉價棚網」助燃？ 港警稱「有達阻燃效果」

更多民視新聞報導

又是楊梅休息站！青年男子疑輔助駕駛分心「連撞5車」 車頭全毀畫面曝光

香港大火／128人喪命！網紅竟喊「先拍下來再說」被罵急刪

香港大火／中媒深夜發叉燒片 小粉紅竟酸：不是竹燒我不吃！

