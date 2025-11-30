宏福苑百死！中共出招防「以災亂港」1／宏福苑大火釀128死 網上連署追責 反遭國安處約談

香港宏福苑大火造成至少128死、83傷，另有150人下落不明。（資料照，AP）

香港宏福苑大火造成至少128死，83傷，150人下落不明，為加快善後處理及調查工作，警方已開始陸續出動災難遇害者辨認組，共計超過600名人員進駐火場處理遺骸辨認。隨著死亡人數攀升，社會上要求徹底調查的聲浪不斷，部分市民在網上發起連署，追究監管疏忽。然而，香港媒體揭露，其中一名發起人已於29日被警方國安處帶回警局問話。

香港宏福苑大火後，最新內部畫面曝光，因為消防隊的灌救，樓梯間的水流傾瀉而下，如同瀑布，牆壁都被燻到焦黑，消防人員，拿著手電筒在一片黑暗中，艱難地進行搜查。日本記者：「在房間裡，搜查火場殘骸的工作仍在持續進行」。

這場26日發生的火災至今仍有上百人失聯，災情極為慘重，消防派出超過600名災難辨認組成員，同步進入七棟受災大樓展開搜索工作。新界北總區指揮官林敏嫻：「因為較早起火的宏昌閣、宏泰閣，我們仍然未搜索，所以暫時我們都比較保守一點，大約三至四星期完成搜查工作」。

宏福苑對面的休憩處全天都有大批市民排隊獻花悼念遇難者，隊伍綿延數百公尺。中國民眾：「就是非常沉重吧，這樣的事情發生，然後作為個人其實也沒有什麼能力能夠盡力，所以就想過來表達一下這種哀思」。

如今社會要求徹底調查，問責的聲浪不斷，然而卻有一名男子因為在網路發起連署，要求政府進行全面調查並追究責任，已遭香港警方國安處帶回警局問話，北京駐港國安公署發出聲明，強調「反中亂港分子」企圖「以災亂港」，警告相關人士必將受到港區國安法的嚴厲懲罰，宏福苑大火不僅燒出了人倫悲劇，更燒出了香港社會難以平息的民怨。





