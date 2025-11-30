宏福苑百死！中共出招防「以災亂港」2／宏福苑建築格局中間內凹 日專家：如煙囪竄燒

香港宏福苑大火奪走上百條人命。（資料照，路透社）

香港宏福苑大火奪走上百條人命，到底為何火勢會延燒得如此旺盛，日本專家指出，建築本身設計有問題，四面是住宅，中間卻是電梯跟樓梯，讓大樓起火時變成一根大煙囪，火勢不斷往上燒。

身穿白色防護衣的鑑識小組列隊進入斷垣殘壁之中，香港宏福苑大火奪走上百條人命，雖然當局調查結果顯示，大樓外的棚網和保護網都能夠阻燃，但日本專家則有不同看法。前東京消防廳麻布消防署長坂口隆夫：「最主要的原因果然是可燃性的竹棚網，然後還有施工用的可燃性帆布，這些就是激烈燃燒的主要原因」。

日本專家分析，竹製棚網和大樓外牆中間的空隙很狹窄，造成熱氣對流上升，也就是產生所謂的煙囪效應，這有可能使得火勢迅速延燒擴散，另一名日本防火專家則點出，宏福苑的建築設計有問題，因為四面是住宅，中間是電梯跟樓梯，變成像一個大型煙囪，讓大火順勢往上燒。

坂口隆夫：「日本的大樓啊，各戶是依照地板，天花板，是耐火構造來劃分的，出入口設置了不容易燃燒的防火門，即便發生火災也不會延燒到樓上，或是兩側住戶的構造」。

日本專家也信誓旦旦說，日本的大樓不會發生像宏福苑那樣的火災，不只建築本身就設置了防火構造，而且還有安全性很高的特別逃生梯，即便火災發生在雲梯車抵達不到的高處，高樓內部也有可以灌救的設備，因此能夠迅速撲滅火勢。





