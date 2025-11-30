宏福苑百死！中共出招防「以災亂港」3／GD奪MAMA大賞！睽違10年合體周潤發 手牽手共舞

香港宏福苑大火釀128死，災情慘重。 （資料照，AP）

南韓樂壇盛事「MAMA頒獎典禮」週五、週六在香港舉辦，也因為「宏福苑」惡火調整活動調性，出席藝人紛紛別上黑絲帶致哀。29日晚間港星周潤發壓軸登場，帶領全場默哀，不過典禮也有輕鬆時刻，周潤發把最大獎頒給歌手GD權志龍，兩人還俏皮同框跳舞。

香港影星周潤發：「為我大埔宏福苑的居民送上衷心的祝福」。銀白頭髮，黑絲帶別在胸口，70歲的港星周潤發帥氣依舊，壓軸現身MAMA頒獎典禮第二天，三聲道悼念宏福苑大火，周潤發：「女士先生大家晚安，請起立和我一起默哀1分鐘」。哽咽，情緒激動，顫抖拿著麥克風。周潤發：「向那些在宏福苑逝去的生命致上敬意」。

全場熄燈30秒鐘默哀，南韓MAMA大獎時隔7年移師香港，因為26日的香港世紀大火，主辦方緊急調整典禮調性，發哥受邀頒發最大獎，出道19年之際，GD權志龍從偶像周潤發手中拿下2025 MAMA大賞最大獎項年度藝人，兩人同框跳舞，留下可愛瞬間，GD也拿下最佳男SOLO，再為大火哀悼。

G-Dragon：「我作為想再次帶給大家力量的藝人，已準備了更好的表演」。GD在黑白舞台上帶來長達15分鐘的表演，同時帶來金曲串燒回憶殺，為年度盛事畫下句點。





