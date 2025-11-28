11月26日香港大埔宏福苑在外牆維修期間突發大火，造成上百人喪生、數十人受傷的慘劇，尚有200人以上失聯。這場悲劇震撼香港，也暴露出城市在住屋安全、政府監管與民眾自救等方面的問題。要避免悲劇重演，須從制度與文化兩方面共同思考。

宏福苑火勢快速蔓延，源於施工外牆的大量易燃物，包括竹鷹架、尼龍網布與防水布等，使整棟大樓陷入烈焰。住宅本身年久失修，部分消防措施是否完善仍待釐清，但高樓密集、住戶眾多、結構老舊，使整個區域本就極度脆弱。一旦施工與安全管理不當，就容易發生像這次般不可逆轉的嚴重後果。

這反映出重要的制度缺口，香港與許多亞洲城市相同，高樓林立、人口密度高，但建築安全法規、維修工程的審查標準、阻燃材料的使用規定，都未臻完善。尤其是外牆維修常以低價競標，施工品質、材料安全往往被犧牲。若缺乏政府強制的審核、驗收和定期稽查，住屋安全便容易落入「各自為政」、「能省則省」的惡性循環。

面對巨災，消防與救護人員雖在第一時間火速動員，但要撲滅高樓火災本就困難，且再快的速度也無法彌補制度性缺失。因此政府的角色不能只停留在「救災」，更要在「事前監管」下功夫，包括強制老舊大樓定期消防評估、限制易燃材料、提高外牆維修工程的安全標準、加重違規罰則，並公開檢查結果，讓住戶了解。工程承包商或管理不善者也應負起法律責任，避免安全成為無人承擔的空白。

除了制度改革，社區與住戶的防災意識也非常重要。宏福苑許多住戶在火災中因逃生路線不明、煙霧濃厚、走錯方向或躲入浴室而失去生機。居住在集合住宅時，熟悉逃生路線、檢查防火門是否有效、確保消防走道不堆放雜物，是住戶不可忽略的基本功，而且也應建立自救能力。尤其是社區內若有長者、行動不便者，更應事前建立協助機制。

要避免下一場悲劇，單靠政府或消防部門遠遠不夠。住戶、施工單位、管理公司與監管機關都必須站在同一條防線上。社區自治也應強化，讓住戶對自身居住安全有更多主動權，而不是被動等待政府檢查。

宏福苑火災留下無數家庭的眼淚，也提醒政府和民眾，安全不能建立在僥倖上。唯有真正把「防火」視為生活文化，而非危機來時才想到的課題，才能讓高樓城市不再被烈火吞噬。透過制度改革、嚴格監管與全民防災意識的提升，才能盡可能阻止下一場無辜生命被奪走的悲劇。（作者為國立台北商業大學前校長）