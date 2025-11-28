宏福苑的悲慘借鑑
11月26日香港大埔宏福苑在外牆維修期間突發大火，造成上百人喪生、數十人受傷的慘劇，尚有200人以上失聯。這場悲劇震撼香港，也暴露出城市在住屋安全、政府監管與民眾自救等方面的問題。要避免悲劇重演，須從制度與文化兩方面共同思考。
宏福苑火勢快速蔓延，源於施工外牆的大量易燃物，包括竹鷹架、尼龍網布與防水布等，使整棟大樓陷入烈焰。住宅本身年久失修，部分消防措施是否完善仍待釐清，但高樓密集、住戶眾多、結構老舊，使整個區域本就極度脆弱。一旦施工與安全管理不當，就容易發生像這次般不可逆轉的嚴重後果。
這反映出重要的制度缺口，香港與許多亞洲城市相同，高樓林立、人口密度高，但建築安全法規、維修工程的審查標準、阻燃材料的使用規定，都未臻完善。尤其是外牆維修常以低價競標，施工品質、材料安全往往被犧牲。若缺乏政府強制的審核、驗收和定期稽查，住屋安全便容易落入「各自為政」、「能省則省」的惡性循環。
面對巨災，消防與救護人員雖在第一時間火速動員，但要撲滅高樓火災本就困難，且再快的速度也無法彌補制度性缺失。因此政府的角色不能只停留在「救災」，更要在「事前監管」下功夫，包括強制老舊大樓定期消防評估、限制易燃材料、提高外牆維修工程的安全標準、加重違規罰則，並公開檢查結果，讓住戶了解。工程承包商或管理不善者也應負起法律責任，避免安全成為無人承擔的空白。
除了制度改革，社區與住戶的防災意識也非常重要。宏福苑許多住戶在火災中因逃生路線不明、煙霧濃厚、走錯方向或躲入浴室而失去生機。居住在集合住宅時，熟悉逃生路線、檢查防火門是否有效、確保消防走道不堆放雜物，是住戶不可忽略的基本功，而且也應建立自救能力。尤其是社區內若有長者、行動不便者，更應事前建立協助機制。
要避免下一場悲劇，單靠政府或消防部門遠遠不夠。住戶、施工單位、管理公司與監管機關都必須站在同一條防線上。社區自治也應強化，讓住戶對自身居住安全有更多主動權，而不是被動等待政府檢查。
宏福苑火災留下無數家庭的眼淚，也提醒政府和民眾，安全不能建立在僥倖上。唯有真正把「防火」視為生活文化，而非危機來時才想到的課題，才能讓高樓城市不再被烈火吞噬。透過制度改革、嚴格監管與全民防災意識的提升，才能盡可能阻止下一場無辜生命被奪走的悲劇。（作者為國立台北商業大學前校長）
其他人也在看
受中國指示從事活動 民眾黨徐春鶯遭收押｜#鏡新聞
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨天(11/26)遭到檢調搜索約談，因為檢方懷疑她涉嫌接受中國資金，替特定總統後候選人站台造勢。由於她犯罪嫌疑重大，檢方在今天(11/27)中午向法院提出聲押，法官在下午開完庭後，裁定收押禁見。對此，民眾黨回應，目前無從得知所涉案件之理由，將密切關注後續發展，更呼籲檢調不要政治操作。鏡新聞 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 15 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 20 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 15 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 13 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 12 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 10 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 17 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 4 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 8 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 21 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 17 小時前