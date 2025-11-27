宏福苑砸13億大維修釀惡火 結構工程師嘆：修復路漫長

香港大埔宏福苑昨（26）日下午發生五級大火。（圖／東森新聞）





香港大埔宏福苑社區於26日下午發生嚴重五級火警，火勢迅速蔓延，波及鄰近多棟大樓，火災背後更隱藏著3.3億港幣（約新台幣13.3億元）大維修爭議。

根據《星島頭條》報導，宏福苑的火災發生在屋苑進行大規模維修工程期間，該屋苑原業主立案法團於去年1月通過了3.3億港幣的維修方案，要求1984戶須繳交高達16至18萬元港幣（約新台幣63至73.4萬元）的維修費，引起大量住戶不滿。

宏福苑業主立案法團主席徐滿柑接受《香港01》訪問，證實宏福苑八座大廈有的廁所、客廳、冷氣及房間的窗戶均有易燃發泡膠包封，徐滿柑表示，建設公司稱，經過阻燃測試，且有證明佐證，但未提供發泡膠板的防燃證明，他指出，工程期間貼上發泡膠板，是為了防止外牆打鑿工程進行時，碎石砸破窗戶，而警方及消防處表示大廈外牆的保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布，疑似未符合防火標準，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

廣告 廣告

另外，針對外界擔憂外牆棚架上的保護網、防水帆布等不助燃物料是否助長火勢，以及火災對樓宇結構的影響，註冊結構工程師倪學仁接受《星島頭條》訪問表示，一般住宅大廈的鋼筋有15至25毫米的混凝土保護層，提供至少一小時的防火時效，只要火場溫度不超過攝氏800度，對結構影響輕微，他指出，雖然整場大火持續時間長，但外牆棚架的燃燒時間屬局部地區性且較短，反而個別單位內的燃燒時間較長，綜合判斷，估計大廈整體性的結構未至於嚴重受損至需要全部拆除重建。

倪學仁表示，火勢熄滅後，屋苑修復路漫長，由於涉及的樓宇座數及樓層較多，復修時間及費用現階段難以估算，相比起修復工程費用，此次大火造成的死傷對住戶造成的心理陰影，以及對屋苑在二手市場價格的衝擊，恐怕才是最大的損失，若撇除上述心理因素，單純進行局部修復的成本，理應不會高於重建。

更多東森新聞報導

俄國不良少女被沒收手機 竟「割喉弒母」再放火燒家

宏福苑大火燒到家門口！他絕望喊「各位保重」結局曝

尪在阿布達比被警察抓 楊女士曝「駐杜拜辦事處」最新回應

