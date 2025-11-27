宏福苑維修費13億！每戶最高攤76萬連家都沒了 港人怒批「一層層人禍」

香港大埔宏福苑26日發生嚴重五級火警，大火迅速蔓延多棟大樓，造成至少44人死亡、逾279人失聯，為香港近年最嚴重的住宅火災之一。火災發生後，外界驚訝宏福苑正在進行的維修工程費用高達3.3億港元(約台幣13億)，還曾因維修費高昂、施工方式及安全爭議引發居民反對，更曾出現住戶被警告、收到法律函件等事件。

根據《香港Yahoo新聞》報導，宏福苑樓齡逾40年，法團於2024年初通過大型維修，總額約3.3億港元，由宏業建築工程有限公司負責承建，工程涉及外牆鑿除、重鋪紙皮石、換喉及防水層等。屋苑共1984戶，每戶需分六期繳付約15至19萬港元(約台幣60萬至76萬)。

由於維修費用遠高於同區的其他屋苑，該維修計劃在出爐後，曾引起大批居民質疑是「天價維修工程案」，逾200名住戶還曾開會討論向土地審裁處提起訴訟，但會議通告放入信箱後，卻遭保全報警；法團最後仍強硬改建，讓維修工程如期於去(2024)年7月開始動工。

根據法團今年4月的會議紀錄，維修費用之所以大幅增加，是因採用造價最高的「全鑿重鋪紙皮石」方案。住戶需在7個半月至10個月內分期繳費，逾期則另需繳納利息。法團也將集資金存入新設的銀行帳戶，而非委託第三方律師或公證行代管，也引起部分業主質疑其資金的透明度。

香港自媒體創作者Scott於X上推斷這場大火絕對是人禍。他表示，該維修工程造價高昂已經很離譜，更別說為了節省成本，還直接將8座大廈的維修工程採同時進行，途增風險。因為8座大廈同時進行維修，彼此的棚架互相接連，增加跨座的延燒機會。

他指出，工程在一開始，整個屋苑即被搭上竹棚架和保護網，但保護網沒有用上最新政府標準所要求的防火網，而是以普通的阻燃物料代替。因為宏福苑是私人屋苑，不會由政府直接管理，而是由立案的法團委聘承建商，也就是私人工程公司，但私人工程不需要跟足政府的標準，所以採用的竹棚和普通阻燃圍網是在合法範圍內。

除防火材料的不足，再加上工人吸菸導致火種掉落，讓他哀嘆，香港的工程為了壓低成本，最底層的工人往往薪金最低和培訓不足，監管也有限，因為成本導向的維修決策，加上鬆散的監管制度，以及欠缺防火網和安全文化薄弱，一層一層的原因釀成人禍，導致今天的五級大火爆發。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

作為一個土生土長的香港人，我可以說今晚這場大火絕對是人禍現場是大埔宏福苑，整個屋苑有 8 座大廈。今天下午約 2:51，宏福苑的宏昌閣外牆正在進行維修時，外牆棚架發生火警，已經有網民在 Threads 拍下當時小火的情況，可是在十分鐘後火警已經往上順延… pic.twitter.com/VbCKadyIn4— Scott｜Monsterblockhk (@0xScottlai) 2025年11月26日

