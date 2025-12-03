宏福苑罹難者頭七 全港市民點燈.摺紙追思悲愴

香港 / 綜合報導

香港新界大埔宏福苑，發生五級大火造成嚴重死傷，昨（2）日是罹難者頭七，家屬在火場舉行路祭，許多民眾到宏福苑旁邊的公園獻花哀悼死者。九龍殯儀館則是安排連續3天公眾悼念活動，開放民眾到場點燈、摺紙，抒發情緒和感受。有香港網友在社群分享，好多陌生人一到場就默默幫摺紙鶴及金元寶，摺到雙手都染上了色紙的顏色。

香港新界大埔宏福苑，11月26日發生五級大火，而12月2日是1百多位罹難者的頭七，家屬在火場外舉行路祭。九龍殯儀館則是從1日起，舉行為期3天的公眾悼念活動，開放香港市民到現場，透過點燈摺紙留言和默哀等方式，抒發情緒和感受。

廣告 廣告

九龍殯儀館總經理Bryan Kam說：「這次的火災，其實很多朋友都很不開心，也都出現很多的傷痛，我希望我們藉著，一個這樣的悼念活動，可以幫助他們，利用這個活動，無論不同的宗教儀式也好，獻花也好甚至是留言也好，可以將他們心裡面的東西，抒發出來。」現場聚集許多香港市民，有的人一邊默默流淚，一邊不停地摺金元寶，可以看到其中一位正在摺金元寶的民眾，雙手指尖都被紙錢上的顏料染色。

有香港網友在社群平台分享，自己站著摺了好幾個小時，摺到手都變色了，腳也腫了，但覺得很值得，另一位網友則說，自己直接坐在地上開始摺紙，其他網友表示，現場民眾自動自發分工，紙錢或袋子不夠用，就有人去買來發給大家，袋子裝滿之後，有人就會拿進殯儀館燒。殯葬業人士Ogden Chan說：「我是比較孰悉這類(喪葬)工作的人，做這類型的活動，讓人可以有一個寄託，盡我所能，略盡棉力地去做我應該做的事。」

火災發生至今超過1週，不過還有居民仍未找到家人，住在宏志閣的蘇先生和太太到社區會堂憑照片認屍，發現住在宏昌閣的80多歲父母親疑似相擁遇難，宏福苑居民蘇太太說：「這是我幻想的，因為他們很恩愛的，應該不會分開。」由於罹難者的面容已經難以辨識，蘇先生要等待DNA檢測結果，才能確定父母親的身分。

原始連結







更多華視新聞報導

香港宏福苑大火 死亡人數增至156人.30人失聯

宏福苑大火禁究責？ 前區議員.義工遭控「以災亂港」被捕

稱香港大火「僅派1輛消防車」惹怒港人 八炯「聽老婦人說的」：造謠可對她提告

