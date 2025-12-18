宏福苑翻版？陸逾百「共享充電櫃」設樓下 居民憂：睡在炸藥包上

香港宏福苑大火奪走逾百性命，引發各界關注高樓住宅安全，陸媒披露，大陸上海市一處高層社區，樓下沿街店鋪內密集設置「共享充換電櫃」，上千名住戶很擔心，直呼根本「睡在炸藥包上」。

這處充電櫃上方就是密集住宅，引發居民擔憂。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，這處屋齡約25年的社區，為20層樓住宅，居住人口逾千人。數年前，樓下一間店鋪被隔出狹小空間，陸續引進8個不同品牌的「共享換電平台」，合計設置多達186個充電櫃。居民表示，很多外賣小哥頻繁進出換電動車的電池，卻從未見到現場有人駐點管理或維護。

一名陸姓居民憂心表示，「旁邊就是餐廳和瓦斯設備，我們真的感覺天天睡在不定時的『炸藥包』上。」她質疑，既然官方不斷宣導電動車電池不得進入住宅，「那當初為什麼會核准，把這麼多換電櫃集中設在民宅大樓正下方？」

媒體走訪發現，該換電站不到3坪，僅容1人通行，空間狹小，正上方即為住宅。短短半小時內，前來換電者超過30人，現場僅配置4具乾粉滅火器，未見自動灑水或火災警報系統。所幸消息曝光後，當地政府會同多部門確認該換電站不符標準，立即要求撤除，充換電櫃已陸續拆除。

