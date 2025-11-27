宏福苑被火吞噬「5歲愛女生死未卜」！父急拿照衝醫院尋人

大陸中心／朱祖儀報導

徐小姐在街頭幫鄭先生找女兒。（圖／翻攝自微博）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生五級大火，目前增至55人罹難、超過200人失聯，搜救行動仍未停歇，也有不少家屬著急尋找親人。一名鄭姓父親就印了女兒和幫傭的照片不停尋人，希望能早日獲得2人消息。

據《香港01》、《四川觀察》報導，宏福苑發生火警後，有眾多住戶和家人失聯，鄭先生也因為這場大火，失去5歲女兒鄭煦翹和幫傭的消息，隨即印了2人的照片並附上聯絡方式，並衝到大埔那打素醫院打聽消息。

他的朋友徐小姐也不遺餘力，幫忙拿照片在街頭協尋，並透露在火警期間，幫傭在家裡照顧鄭姓女童，當鄭先生夫妻得知發生火警時，幫傭已經帶著鄭煦翹離開住處，但隨後雙方失去聯繫，是否順利逃出大廈尚無法得知。

徐小姐幫忙拿著尋人啟事在街頭打聽消息，並指出鄭煦翹失聯當天穿著白衫、灰長褲，幫傭身高約155公分，身材較為豐滿，希望有得知2人消息的民眾，可以儘快聯絡鄭先生。

據《明報》報導，目前被惡火燒毀的7棟大樓，有4棟火勢已大致撲滅，其餘3棟火勢也已控制住，但消防處副處長黃嘉榮指出，目前滅火級救援行動仍有困難，因為7棟大廈的外牆面積大，加上外圍竹棚有倒塌風險，香港消防將持續救援。

