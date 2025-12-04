宏福苑補償金增至10萬港幣 李家超再度致哀

宏福苑大火震撼全球，港府4日宣布，將災民補償金，從每戶港幣5萬，提高到10萬。而香港特首李家超，則在4日出席活動時，再度為罹難者默哀。於此同時，遇害者辨認組，持續進入災難現場搜索。

香港特首李家超4號出席活動時再為罹難者默哀。（圖／香港TVB新聞）

香港大埔宏福苑大樓火災事件持續引發關注，港府已將災民補償金從每戶港幣5萬元提高至10萬元。香港特首李家超於4日出席「國家憲法日」座談會時再度為罹難者默哀，承諾將從悲痛教訓中強化城市安全措施。同時，災難遇害者辨認組持續進入現場搜索，而未被火災波及的「宏志閣」則開放第二天讓居民返家取回個人物品，居民們紛紛攜帶大量行李離開。

災難遇害辨認組人員4日一早穿著全套防護裝備抵達宏福苑，持續進行搜索工作。與此同時，整個社區中唯一未被火勢波及的宏志閣，開放居民第二天短暫回家收拾個人物品。一位宏志閣居民表示，家裡水電都有，電梯也能正常運作，只是地面有點濕，但整體完整無缺。另一位居民提到，當時離開時沒帶走護照等重要物品，所以回來取回，並表示火災發生時並不知情，因為沒有消防警鈴響起，幸好女婿的妹妹告知宏福苑起火才得知消息。

在開放第二天，宏志閣居民大包小包地一趟趟往外搬運物品，現場也有社工提供協助。有些居民推著裝滿四大箱物品的推車，甚至有人將床墊也推出大樓。香港4日舉辦的「國家憲法日」座談會開始前，主持人帶領全體與會者為大埔宏福苑火災死難者默哀1分鐘，眾官員低頭致哀。為表示對罹難者的尊重，整場座談會取消了鼓掌環節，以最樸素的方式進行。李家超在會上再次向宏福苑火災罹難者表達最深切的哀悼，並承諾會將這次悲痛教訓轉化為強化城市安全和制度改革的具體措施，展現政府對改善公共安全的決心。

