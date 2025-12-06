宏福苑逾千戶發放 香港分會承擔重任

香港宏福苑大火，發生超過一星期了，受災民眾的悲傷仍難以退去。這個周末，也就是今明兩天，慈濟志工展開首次、慰問金發放，地點在香港分會，依據狀況、可以領到港幣5000到2萬元不等的現金，還有祝福禮及上人慰問信，超過1700戶來登記，有人聽到信件內容，就紅了眼眶。

「香港慈濟人則以，人傷我痛 人苦我悲。」

誦讀慰問信，聆聽上人的祝福，就紅了眼眶，多日來的傷痛，在這一刻，有人懂了。受災住戶 劉女士：「突然間沒有一個家，我們都是很徬徨的，特別是一些沒有家人的一些人，都是很難過的，謝謝你們支持我們 關懷我們，這些都是令我們都是很感動的。」

想要給的，不只是實值的慰問金，更重要的是，讓大家知道有人在關心他們

慈濟香港分會執行長 施頌鈴：「這5000塊錢 其實是臨時應急的，我想心理上的創傷，還是一個很長遠的路，或是能不能有因緣 ，我們可以陪伴他 ，走一段這麼難的路。」

大埔宏福苑火災，受災戶1900多戶，前來登記領取慈濟慰問金，就有1760戶，這也是香港分會成立以來，最大的災難發放.大愛電視記者 陳湘霏：「當你收到簡訊，要來領取應急(慰問)金時，你可以選擇搭乘公車，這裡有10多條(公車)路線，可以抵達我們的香港分會，而分會就在對面，或者你可以選擇搭乘地鐵，抵達九龍塘站，距離我們的會所 不到50步的路程，這裡交通非常便利，更重要的是要能夠，讓來到這裡的人，都能感受到回家的感覺。」

發放早上九點開始，七點就有住戶前來，在報到等候時就有人遞上杯熱茶，輕聲慰問，現在是否一切安好，一旁的祈福區，也鼓勵大家寫下祝福。志工 陳淑英：「就是祝他們 堅強地走下去，未來的生活 一定會越來越好。」

預計發放二天，一天發放八梯次，每梯次發放115人到120人，志工總動員超過300人次，除了在地志工，還有來自澳門，趕搭最早班客運，澳門志工 施碧宜：「我大概2點多 我就出門 (半夜2點)，因為社區給我付出 我不能錯過。」

慈濟人醫會志工，也機動守護，以照顧者的角色，分布在各角落慈濟人醫會醫師 陳淑湞：「照顧他們的心靈 各方面，如果需要 慈濟需要補位，我們也會坐下來補位。」

相互補位，給予祝福，因為撫平傷痛，愛是最好的良方

