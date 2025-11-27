宏福苑遇惡火 年輕媽媽淚崩找嘸母親、寶寶

（圖／TVBS）

香港宏福苑五級大火造成重大傷亡，截至27日晚間，救難人員仍持續在入夜後的低溫環境中搜救失聯人員。此次災難已造成超過50人死亡，200多人失聯，許多家庭陷入生離死別的痛苦中。一位年輕母親在收容中心淚崩，尋找失聯的母親和女兒，而香港民眾則紛紛捐贈物資，包括防寒用品、食物和飲水，展現人間溫情，為受災戶提供暫時的安身之所。

（圖／TVBS）

宏福苑大樓在遭受惡火吞噬後，外牆已被燒成焦黑。27日晚間10點多，搜救行動仍未中斷，消防人員手持探照燈，一層一層地搜尋可能的倖存者。香港當地氣溫從中午的高溫急降至晚間僅剩16度，使得搜救工作和家屬等待的過程更加煎熬。

在臨時收容中心，到處都是人潮。民眾捐贈的防寒物品、睡袋、衣服和棉被應有盡有，充飢的食物和飲水也一箱箱地湧入，為失去家園的居民提供暫時的庇護。這些受災戶一邊住在臨時收容點，一邊焦急地尋找失聯的親人。

一位正在尋找女兒的年輕母親哭訴，她找不到自己的女兒和母親。她表示，消防人員告知有一名寶寶和一名成年人已失去生命跡象，但她不知該如何面對，因為那個寶寶是她好不容易才有的。

另一位宏福苑住戶家屬悲痛地表示，死亡人數已達五十多人，讓大家心痛不已，而且失聯的人那麼多，其中有些還是他認識的人。當這些人被救出來時，他心裡非常難過，但又無能為力。他強調從未見過如此大的火災。

無情的惡火不僅奪走了居民的家園，更撕裂了無數家庭的希望。在這場與時間賽跑的救援行動中，每一分每一秒都彌足珍貴，搜救人員仍在努力尋找生命的奇蹟。

