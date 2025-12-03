宏福苑遇難者頭七 潘迎紫再發聲虔誠悼念

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔宏福苑社區11月26日爆發世紀大火，截至昨(2日)已發現156人罹難，尚有30人失聯，2日也正好是遇難者頭七，九龍殯儀館舉辦公眾悼念活動，目前定居香港的76歲「不老女神」潘迎紫，也在昨天頭七再發聲。

大埔宏福苑火災罹難者頭七，潘迎紫在臉書發文表示，晚上喇嘛蘇南和格西靈千，帶領創古密宗佛教中心喇嘛們，特別啟建了阿彌陀佛慈悲超渡法會，「在這沉痛苦難的日子，祈願以阿彌陀佛慈悲加持，超渡亡靈，離苦得樂，往生西方極樂世界。」

潘迎紫表示，面對無常讓大家感到震驚、悲傷、內心動盪，「願以此殊勝功德，迴向給一切有情眾生，溫柔地擁抱內心的沉重，先安定自心，然後彼此陪伴，走出這段傷痛，攜手走我們的人生路。」

綜合港媒報導，九龍殯儀館2日起一連3天為宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動，大批香港民眾到殯儀館獻花。殯儀館總經理甘亮得表示，他們會向罹難者提供免費殯儀和遺體修復工作，並舉行佛教及道教誦經儀式。

他還說，館方近年有與台灣的遺體修復師合作，這次遭受祝融之災的遺體處理工作也會得到台灣支援，香港入境事務處已為台灣遺體修復師急件辦理工作簽證，預計本週內就會到香港，協助進行相關工作。

