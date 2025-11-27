宏福苑遭大火吞噬 災民批：救援太慢、警鈴沒響！

香港宏福苑26日下午接近3時發生五級火警，整棟建物陷入火海。（圖／東森新聞）





熊熊大火不斷燃燒，香港宏福苑26日下午接近3時發生五級火警，整棟建物陷入火海。這嚴重火災究責，部分住戶逃出後表示，當下大樓警鈴沒有響，根本不曉得發生火警。還有居民在現場崩潰大哭，怒批救援真的太慢，只能眼睜睜看著自己的家被燒毀。

目擊民眾：「哇走走走。」

大片竹棚鐵架邊燒邊從高處掉落，時不時傳出爆炸聲響，光是目擊民眾就嚇得逃離，更別說是宏福苑住戶至今仍餘悸猶存。

香港宏福苑災民：「我聞到很重的味道，聽到啪啪聲，可能是那些竹爆開，就出門看看，其他人說火災，就下樓在這裡了。」

這麼嚴重的火災住戶竟渾然不知，疑似警鈴設備沒響，質疑大樓居住品質有問題，好在他機警逃命，不然差點命就沒了。

香港宏福苑災民：「警鈴就真的聽不到，每個人都說聽不到警鈴聲，我們那一棟聽不到，別人我不知道，只知道自己這棟沒有。」

但部分住戶第一時間來不及逃出，只能用濕毛巾遮住口鼻自救，和家人保持通話，還有人逃出後崩潰大哭，直批救援真的太慢。

香港宏福苑災民：「消防員為什麼只有一條消防水線，為什麼只有一條都幾個小時了，我最納悶的就是，為什麼不可以一開始就在每座都灑水，這麼多車來了車很多，怎麼會只有一條消防水線。」

大火發生後不少熱心民眾自發性支援，幫忙運送物資給災民，大家團結的一幕也讓不少人看了相當暖心，但現在災民只想問，到底是人禍還是單純意外，讓他們的家燒個精光。

