宏福苑防護網不阻燃？ 港府否認 港人：偽造報告?

宏福苑大火後，港府初步調查，禍首是封窗的保麗龍板易燃。（圖／東森新聞）





宏福苑大火港府初步調查，禍首指向用來封窗的保麗龍板易燃，儘管港府稱防護網沒有阻燃性的問題，香港媒體及民眾仍紛紛以實測來質疑宏福苑的防護網非常容易燒熔、滴落，沒有阻燃效果，更懷疑中國山東製造及檢驗防護網的單位，是否偽造報告。

宏福苑大火後，港府初步調查，禍首是封窗的保麗龍板易燃。香港媒體取得宏福苑的保麗龍板，經測試的確有這個狀況，但備受香港民眾質疑的是，包圍整棟大樓的綠色防護網根本不耐燃，導致火勢迅速蔓延。

廣告 廣告

港媒實測影片：「這塊是宏福苑附近收集到的防護網碎塊，點火之後可以看到，防護網燒熔之後掉落。」

對比之下，有阻燃效果的的防護網，打火機燒10秒之後，再等10秒左右火勢熄滅，滴落物少，和宏福苑的防護網有明顯落差。

儘管港府表示，宏福苑的防護網並無發現不符阻燃要求的問題，不過香港民眾從宏福苑維修工程的承建商宏業貼出的安全立網檢驗報告，扮起柯南質疑防護網材料，是否為中國山東的尼龍網製造商，與濱州實驗室商檢合謀偽造？並推算每平方公尺阻燃網價格是30到50元人民幣，大約台幣1、200元，若偷換成普通尼龍網，成本恐怕只要三分之一約10到15元。

裝修工程Youtuber昌師傅：「你們大樓業主法團跟議員中間互相有點事的，大家心知肚明，我們也隨你吧，貪就是貪。」

有住戶表示，2024年就已向勞工處提出對防護網的質疑，只獲得解釋防護網發生火災的風險相對低，又稱並無阻燃規範。

港府勞工福利局昨（29）日解釋，當時回覆不夠清晰，強調有規定防護網阻燃標準，且巡查時要要求承建商提供證明書或取樣本化驗。從生產檢驗到政府巡查，究竟是哪個環節出了問題，香港民眾盼追求真相。

更多東森新聞報導

香港大火已146死！ 獻花悼念人潮湧現 全城悲痛不斷

亂！港府針對「大火受災戶」發補助款 房東搶先租客領嘸

快訊／香港大火死傷再攀升！增至146死 尚有100人失聯

