宏福苑防護網檢測涉造假 港府令全港撤鷹架防護網

香港宏福苑住宅區前的廣場，在火災中逃過一劫的住戶們放下手中鮮花，追悼犧牲者，不時還用手帕擦著眼淚。這場火災讓上百人命喪火場。

香港政府除了將維修工程承包商宏業建築、顧問公司鴻毅，依法撤銷大樓復修計劃登記外，在調查火災現場中，還發現負責製造鷹架防護網的廠商，涉嫌造假產品的安全性數據。港府3日晚間下令，要在6日之前，拆除全香港正在維修的300棟建築鷹架防護網。

香港發展局局長甯漢豪說：「我現在宣布，所有現在進行的重大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇和政府大樓，如果它的外牆有防護網的話，都需要即時將這防護網拆除。」

廣告 廣告

走訪香港境內，不少維修建築的鷹架外都有綠色的塑膠防護網；4日開始，這些防護網在工人趕工下一一落地。有居民表示，有些建築的防護網已經設置了好幾年。

鄰近眼鏡公司職員蘇保羅表示，「這些綠色防護網應該是從2023年12月開始，已經設置在那邊，如果我記憶沒出錯的話，它幾乎已經設置在那邊2年了。」

此外，針對過去1週，在網路散播火災相關假消息的網路媒體與名人，香港政府也嚴厲批評為「反華傳媒、反中亂港份子」，並逮捕一名26歲中國籍陳姓YouTuber。

這名網紅曾拍影片表示，火災的死傷者是「罪孽深厚」，被火燒是「報應」、不需要同情的言論，引發網友怒火。

香港政府表示，這些外部勢力分子別有用心，還分發煽動性的傳單等，對受災居民造成二次傷害，是蓄意抹黑救援工作，造成社會分化對立，因此不會姑息，將會果斷採取執法行動。