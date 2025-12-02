宏福苑頭七催淚畫面 民眾淚崩喊「火熄了！何Sir收工啦」

香港宏福苑大火頭七紀念日當天，現場舉行了多場祈福儀式，許多民眾前往廣福院前廣場獻花致意。一位蓮女士在現場唸誦經文，對著大樓哭喊「火熄了、可以收工了」，向殉職消防員何偉豪致敬，感人舉動讓一旁民眾也忍不住鼻酸。另有住在附近的李小姐幾乎天天前來悼念，表示從自家陽台能直接看到宏福苑，回想當時大火情景仍感心痛難受。

悼念民眾蓮女士，向在惡火中殉職的消防員何偉豪致上最深敬意。（圖／TVBS）

在香港宏福苑大火發生後的第七天（2日），火場周邊舉行了佛教和道教的祈福儀式。下午2點到4點半，許多民眾在廣福院前廣場獻花表達哀思。TVBS特派記者在現場捕捉到一位名為蓮女士的民眾，她一邊唸誦佛號，一邊對著大樓哭喊：「何Sir，火熄了，收工啦」、「何sir，這場火救熄了，你為我們付出好多啊」，向在惡火中殉職的消防員何偉豪致上最深敬意。

蓮女士喊到聲音嘶啞，仍不停唸誦佛號，感謝消防員堅守崗位的精神，讓一旁穿白色襯衫的民眾也忍不住鼻酸。在接受TVBS採訪時，蓮女士義憤填膺地表示，如果政府監管不力，就會有更多消防員犧牲，她呼籲政府一定要徹查奸商，批評那些承建商為了賺一點錢而不顧人命安全。

另一位幾乎天天都來悼念的李小姐住在宏福苑鄰近的社區大樓，她表示自己住在這裡，每天都能看到這棟樓，所以感到非常傷心。李小姐難掩悲痛地說，看到這一切心裡很難受，很難想像當時大火那麼大，那些人在裡面的情景。

在宏福苑大火頭七這一天，許多罹難者家屬回到傷心地鞠躬獻花，雙手合十祝禱。殉職消防員何偉豪的家屬和同袍也紛紛穿著深色上衣到場悼念，整個紀念現場氣氛哀戚，充滿對逝者的思念與敬意。

