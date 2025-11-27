「宏福苑」惡火奪44命 邱議瑩為香港祈福：盼災情不再擴大

即時中心／顏一軒報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）昨（26）日下午發生30年以來最嚴重的大火，目前至少造成44死、66人被送醫、279人下落不明，警方已逮捕3名嫌疑人。對此，民進黨立委邱議瑩今（27）日也發文祈福，強調這是令人震驚與不捨的消息，她誠心為香港祈福。





邱議瑩指出，「宏福苑」發生嚴重火災，據媒體報導，事故已造成44人罹難、279 人失聯，消息令人震驚與不捨。

談及這場惡火，邱議瑩說，這起重大災難令人心疼不已，她誠心為香港祈福，並祈願災情不再擴大、搜救順利進行，傷亡能降到最低，也盼望救援都能順利、一切平安。







