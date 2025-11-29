宏福苑「歷史性大火」究責 是否棄用傳統竹棚引爭論

香港宏福苑大火，港府已經明確表達，考慮今後禁用「竹棚」。（圖／東森新聞）





香港宏福苑這場歷史性大火，引發香港社會對於是否繼續搭建竹棚鷹架的爭論。港府已經明確表達，考慮今後禁用竹棚，甚至有立法會議員表示，追究起火原因，就該要檢討竹棚。而這一連串論述，也引發香港「護竹棚」傳統文化的聲音，港星甄子丹的妻子汪詩詩還發文，直指是「中國製易燃防護網」釀災，結果遭到中國網友炎上出征。

香港武打男星劉家輝80年代作品《少林搭棚大師》，巧妙把少林武功與竹棚文化完美結合。《少林搭棚大師》電影片段：「現在我要你把它再拆了，啊什麼，要把它拆了。」

現實世界中，拆搭竹棚當然不需要少林功夫，但要搭得牢固真的得靠師傅的真功夫，才能讓工人在上頭安全施工。但如今這傳統建築工法，因為宏福苑這場大火，被當成是出征的對象。

香港立法會議員葉劉淑儀：「人們不禁要問，我們是否應該繼續允許竹棚使用在如此大規模的工地中。」

就有香港議員與港府立場一致，認為該禁用竹棚；但也有人表達反對，認為竹棚被誤殺，反竹棚與護竹棚的聲音開始引發爭論。

香港民眾：「如果竹棚沒什麼特別危險，是否可能會繼續用竹棚，時代轉變都這樣，沒辦法的。」

香港YouTuber明仔：「有網友貼出災後現場照片，可見火勢大致撲滅之後，竹棚依舊屹立，證明它確實耐火。」

許多網友實驗，竹棚用的竹子確實不易燃燒，加上竹子生長速度快，成本低、韌性也相當強。但反竹棚的人認為，竹子高溫下可能會爆裂，導致起火碎片四散，引發大火。

但也有人點出問題不在竹棚，而是不防火的防護網。甄子丹的妻子汪詩詩就發文，直指承包商偷工減料，用了不合規的「中國製易燃防護網」，還要大家別把錯怪在竹棚身上，此話一出被指影射中國製品劣質，立刻遭中國網友炎上，汪詩詩也趕緊發文道歉。

香港YouTuber明仔：「所以除了棚架使用什麼材料之外，還是否有同樣根本值得我們留意的因素，例如安全守則、物料監管等。」

宏福苑惡火真相尚待釐清，但是承包商的疏失，還是傳統竹棚文化不合時宜，已然成為另一場論戰。

