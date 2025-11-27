宏福苑「災前外觀」曝 曾是香港「居屋」典範

香港宏福苑模範社宅變地獄，這座昔日香港居屋代表，背山面海曾被認為是香港居住正義典範。（圖／東森新聞）





瓦礫堆中遺落被燒焦小說書頁，書名是「86不存在的戰區」，描述無名者用血肉換來和平。焦黑的書頁像極了火場裡的無聲求救，願所有人都能平安回家，香港宏福苑模範社宅變地獄，1983年落成由八棟建築1984戶組成。這座昔日香港居屋代表，背山面海曾被認為是香港居住正義典範。原定2026年完成外牆維修拆棚，卻不幸遭遇世紀大火，而在火災前社區就已經因為高達3.3億港元的天價維修費引發激烈爭議。

燒到再無可燒，香港擁有42年歷史的宏福苑社區，在遭遇世紀大火前曾是香港住宅典範，背靠大帽山郊野公園，面向吐露港，還能看到一望無際的海景。

中原地產宣傳影片：「8座建築連多層停車場，圍著學校及籃球場而建，向外圍的單位景觀開揚。」

位在大埔市中心的宏福苑，距離台灣遊客訪港常去的市中心尖沙咀及中環大約30到40分鐘車程，如同台灣的社會住宅，宏福苑也是香港政府居者有其屋計劃的成果。共有8棟1984戶，1983年落成啟用時曾被認為是香港居住正義典範。

中原地產宣傳影片：「宏福苑樓雖然較舊，但中古市場仍不乏承接。」

宏福苑維修工程，原定2026年3月就可完成拆棚，但先前社區住戶就曾因為管委會通過的3.3億港元，約新台幣13.27億元的天價維修費不滿，罷免任職超過10年的管委會。

星島日報報導：「爭議點在於法案，要求8座共1984戶，每兩個月分6期，繳交16至18萬元的維修費。」

根據香港政府2021年的人口普查結果，宏福苑居民中65歲以上長者占比高達36.6%，大火發生時正值下午時段，多數年輕住戶都不在家，屋內留守人以長者為主，加上警鈴沒有響起，導致逃生困難。有住戶表示媽媽來電求救，但至今仍然失聯。

起火大樓住戶：「她下午3點多打給我，說家裡大火樓下等人來救，因為她終究是70多歲的老人家了，不能走26層樓梯下來。」

香港跨部門援助站裡劫後餘生，有長者在家人攙扶下離開，也有長者好不容易能坐著吃口晚飯，但住了近42年的家園因為大火面目全非，街坊鄰居也命喪火場裡，這場悲劇徹底撕裂這個相伴近半世紀的社區。

