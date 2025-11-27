「宏福苑」7棟樓陷火海！ 棚架不防火、大風、煙囪效應「3殺手」釀災

香港宏福苑大火。（圖／路透社）





香港宏福苑大火延燒速度快、範圍大，都是難以救援的原因，專家分析，重點是大樓的「煙囪效應」，令火勢迅速從一樓往上竄，更因為外圍的棚架採用竹棚、防護網、帆布等材料疑似都不防火，當時還颳著強風，加速大樓間火勢蔓延，7棟高樓全陷入火海的狀況，讓消防人員難以靠近。

宏福苑社區逃出住戶：「趕緊滅火啊。」住戶看著眼前鷹架間局部火勢，還有爆炸聲響，無助的大喊，但火勢迅速延燒。

宏福苑社區逃出住戶：「已經燒上去四樓啦。」香港大埔宏福苑大火，剛起火的畫面曝光，顯示延燒相當迅速。昨（27日）下午2點51分，先是1樓棚架起火，消防員到場時，火勢已蔓延到4樓。

宏福苑社區逃出住戶：「糟糕了糟糕了。」社區其他大樓住戶，見火勢蔓延緊急逃生。

宏福苑社區逃出住戶：「盡快離開宏福苑，爆炸，爆炸，燒了多少座，燒了3、4座。」

晚上8點多，社區8棟樓有7棟起火，根據居民的說法，火勢是從靠海邊的大樓開始往下延燒，在風勢助長之下，火勢一發難以收拾，有人懷疑，這可能跟大樓密集的煙囪效應有關。但最直接的的原因，還是因為大樓正在拉皮，外圍蒙上防塵布，不但容易起火，更容易形成悶燒，甚至有住戶質疑，施工期間常見到工人抽菸，懷疑因此釀禍。

專家：「垂直燃燒的速度就會比較快，它外牆用的都是一些，如果是一些易燃的防護網，所以它燒起來很快，這是可以預見得到，而且在外面有空氣的補充（助燃），事實上我知道，香港他們在外牆的鷹架，是可用竹子的，如果今天用的是不燃材料，我相信他的災害的損失，應該會比較少。」

而在火勢蔓延之際，儘管香港消防單位全力動員，但由於風勢太大到導致蔓延過快，導致第一時間沒有辦法集中滅火，等到大火席捲七棟樓層，又因為溫度太高，現場不時掉落著火的雜物，迫使消防隊員無法逼近，這都是導致火勢如此慘烈的原因。

